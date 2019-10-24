passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мюзикл на льду Татьяны Навки «Аленький цветочек» вновь покажут в Москве

С 6 по 10 ноября 2019 года в Москве, во дворце спорта «Мегаспорт», будет вновь показан мюзикл на льду «Аленький цветочек», продюсером и исполнительницей главной роли которого является олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

«Премьера ледового спектакля «Аленький цветочек», созданного по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова, состоялась в столице в декабре прошлого года. Тогда его посетили 200 тысяч человек. Мы получили огромное количество восторженных отзывов и писем с просьбами повторить шоу, и конечно, мы не могли оставить без внимания пожелания зрителей, и решили еще раз показать нашу волшебную историю, в которой магическим образом сочетается фигурное катание и музыка», — рассказала Татьяна Навка.

Для участия в проекте приглашены фигуристы мировой величины: на лед выйдут двукратный призер зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы Виктор Петренко, призеры чемпионатов мира в парном катании Юко Кавагути и Александр Смирнов и другие известные фигуристы.

Режиссер-постановщик мюзикла на льду — Алексей Сеченов, известный своим участием в создании зрелищных шоу на концертах Пола Маккартни в России, на церемониях открытия и закрытия XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани и на других грандиозных мероприятиях. Музыку для «Аленького цветочка» создал известный композитор Сергей Ковальский, песни которого на протяжении многих лет исполняют Лариса Долина, Валентина Толкунова, Сергей Пенкин, Хор Турецкого и многие другие. Свои голоса героям шоу подарили популярные исполнители Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Ани Лорак, Анита Цой, Александр Панайотов и другие.

«Аленький цветочек» — это не только великолепное исполнение танцев и акробатики на льду величайшими фигуристами современности, но и ультрасовременное с точки зрения применения спецэффектов и сценических технологий шоу. Артисты выступают на подвешенной платформе, «летают» над ледовой ареной, катаются с закрытыми глазами. В одном из номеров вокруг персонажа отца Настеньки разбойники разжигают настоящий круг из огня прямо на льду — эту сцену зал всегда встречает шквалом аплодисментов.

В общей сложности над воплощением грандиозной идеи продюсеров и сценаристов работали более 1500 специалистов: эксперты в области сценографии, сценической инженерии, хореографии, графического дизайна, костюмеры и многие другие. Всего для «Аленького цветочка» разработано и создано более 8 тонн декораций, в числе которых проекционный экран площадью более 650 квадратных метров, подвижные платформы, 40 кинетических лебедок и многое другое.

Билеты на мюзикл на льду «Аленький цветочек» можно приобрести на сайте navka.show

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!