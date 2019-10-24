Мюзикл на льду Татьяны Навки «Аленький цветочек» вновь покажут в Москве

«Премьера ледового спектакля «Аленький цветочек», созданного по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова, состоялась в столице в декабре прошлого года. Тогда его посетили 200 тысяч человек. Мы получили огромное количество восторженных отзывов и писем с просьбами повторить шоу, и конечно, мы не могли оставить без внимания пожелания зрителей, и решили еще раз показать нашу волшебную историю, в которой магическим образом сочетается фигурное катание и музыка», — рассказала Татьяна Навка.

Для участия в проекте приглашены фигуристы мировой величины: на лед выйдут двукратный призер зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы Виктор Петренко, призеры чемпионатов мира в парном катании Юко Кавагути и Александр Смирнов и другие известные фигуристы.

Режиссер-постановщик мюзикла на льду — Алексей Сеченов, известный своим участием в создании зрелищных шоу на концертах Пола Маккартни в России, на церемониях открытия и закрытия XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани и на других грандиозных мероприятиях. Музыку для «Аленького цветочка» создал известный композитор Сергей Ковальский, песни которого на протяжении многих лет исполняют Лариса Долина, Валентина Толкунова, Сергей Пенкин, Хор Турецкого и многие другие. Свои голоса героям шоу подарили популярные исполнители Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков, Ани Лорак, Анита Цой, Александр Панайотов и другие.

«Аленький цветочек» — это не только великолепное исполнение танцев и акробатики на льду величайшими фигуристами современности, но и ультрасовременное с точки зрения применения спецэффектов и сценических технологий шоу. Артисты выступают на подвешенной платформе, «летают» над ледовой ареной, катаются с закрытыми глазами. В одном из номеров вокруг персонажа отца Настеньки разбойники разжигают настоящий круг из огня прямо на льду — эту сцену зал всегда встречает шквалом аплодисментов.

В общей сложности над воплощением грандиозной идеи продюсеров и сценаристов работали более 1500 специалистов: эксперты в области сценографии, сценической инженерии, хореографии, графического дизайна, костюмеры и многие другие. Всего для «Аленького цветочка» разработано и создано более 8 тонн декораций, в числе которых проекционный экран площадью более 650 квадратных метров, подвижные платформы, 40 кинетических лебедок и многое другое.

Билеты на мюзикл на льду «Аленький цветочек» можно приобрести на сайте navka.show