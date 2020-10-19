«Мы же русские люди»: Зою Бербер осудили за образ летучей мыши на Хеллоуин
Фото: www.instagram.com/zberberr/
Звезду сериала «Реальные пацаны» Зою Бербер осудили за празднование «нерусского» праздника – Хеллоуина.
Актриса выложила фотографию, где она вместе с коллегой подвешена на дереве головой вниз.
«В этом году Хэллоуин я не планировала праздновать. Но судьба сама распорядилась – быть мне летучей мышью. Что ж, не крысой как говориться и ладненько», – подписала фотографию актриса.
Подписчики восторга своего кумира не разделили – многие сочли, что праздновать нерусский праздник нельзя.
«Русский люди и американский Хэллоуин?? Вы что, люди», «Вот вот, хорошо что не крысой», «Меня ничего не интересует, кроме КАК ВЫ СМОГЛИ ВООБЩЕ ТАК ВИСЕТЬ, ЭТО ЖЕ ТЯЖЕЛО», — пишут подписчики под постом.
Несмотря на то, что Зоя не так давно стала мамой, она активно занимается своей карьерой. Иногда с чрезмерным энтузиазмом – совсем недавно актриса едва не покалечила своего партнера по съемочной площадке во время сцены с дракой, поскольку режиссер клипа музыканта Nazim, где снялась актриса, попросил ее не сдерживать эмоции.
Фото и видео: Instagram Зои Бербер
Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!