«Мы же русские люди»: Зою Бербер осудили за образ летучей мыши на Хеллоуин

Подписчики восторга своего кумира не разделили – многие сочли, что праздновать нерусский праздник нельзя.

«Русский люди и американский Хэллоуин?? Вы что, люди», «Вот вот, хорошо что не крысой», «Меня ничего не интересует, кроме КАК ВЫ СМОГЛИ ВООБЩЕ ТАК ВИСЕТЬ, ЭТО ЖЕ ТЯЖЕЛО», — пишут подписчики под постом.

Несмотря на то, что Зоя не так давно стала мамой, она активно занимается своей карьерой. Иногда с чрезмерным энтузиазмом – совсем недавно актриса едва не покалечила своего партнера по съемочной площадке во время сцены с дракой, поскольку режиссер клипа музыканта Nazim, где снялась актриса, попросил ее не сдерживать эмоции.