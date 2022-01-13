«Мы заново учимся ходить»: Анна Плетнева впервые рассказала о восстановлении мужа после аварии

По словам певицы, муж все еще в больнице. Он только начал ходить, перенес множество серьезных операций. Анна вспомнила, что сразу после того, как стало известно об аварии, ей начали звонить журналисты популярных ток-шоу.

«Я думала — вы о чем вообще?! Я живу в реанимации сейчас рядом со своим родным человеком. Я делаю все, чтобы как-то эту ситуацию вырулить. Какие программы, какие интервью!» — возмущалась звезда.

Анна рассказала, что травмы у мужа действительно очень серьезные, его буквально собирали по частям. «Мы заново учимся ходить, но все будет хорошо», — заверила она.

Справиться с горем и перенести все Анне помогали ее близкие друзья и, конечно же, работа. «Я дарю людям праздник. Я должна быть этим праздником, хотя бы на 40 минут. Я забываю обо всем. Я получаю гормоны счастья. Если бы не это переключение, я бы давно сошла с ума. Если бы не моя работа в течение 25 лет, я бы давно была в "Палате № 6"» — призналась Плетнева.

Анна Плетнева не может дождаться восстановления мужа, чтобы вновь начать строить планы, в том числе на отдых. «Мы не ездим отдельно отдыхать. У нас такое правило. Все придумываем вместе», — заключила артистка.