passion.ru
2 мин.

«Мы заново учимся ходить»: Анна Плетнева впервые рассказала о восстановлении мужа после аварии

Одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса, певица, солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева с 2005 года замужем за бизнесменом Кириллом Сыровым. В октябре 2021 года он попал в серьезную аварию на мотоцикле. В новом интервью Анна рассказала о самочувствии мужа и о том, как она справляется с тяжелыми ситуациями.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анна Плетнева

Фото: Instagram @dusya_star

Анна Плетнева скрывает свою личную жизнь и старается не обсуждать подробности ее отношений с супругом, однако в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин» артистка впервые подробно рассказала об аварии мужа.

О том, что Кирилл разбился на мотоцикле, Анна Плетнева узнала перед важным для нее концертом в честь 15-летия группы «Винтаж». Ее муж — заядлый байкер и постоянно занимался усовершенствованием своего мотоцикла Harley Davidson.

«Самое ужасное, что я еще и подарила ему этот мотоцикл, — рассуждает Плетнева о том, что больше не подпустит мужа к опасному транспорту. — Я же его и выбросила и сожгла».

По словам певицы, муж все еще в больнице. Он только начал ходить, перенес множество серьезных операций. Анна вспомнила, что сразу после того, как стало известно об аварии, ей начали звонить журналисты популярных ток-шоу.

«Я думала — вы о чем вообще?! Я живу в реанимации сейчас рядом со своим родным человеком. Я делаю все, чтобы как-то эту ситуацию вырулить. Какие программы, какие интервью!» — возмущалась звезда.

Анна рассказала, что травмы у мужа действительно очень серьезные, его буквально собирали по частям. «Мы заново учимся ходить, но все будет хорошо», — заверила она.

Справиться с горем и перенести все Анне помогали ее близкие друзья и, конечно же, работа. «Я дарю людям праздник. Я должна быть этим праздником, хотя бы на 40 минут. Я забываю обо всем. Я получаю гормоны счастья. Если бы не это переключение, я бы давно сошла с ума. Если бы не моя работа в течение 25 лет, я бы давно была в "Палате № 6"» — призналась Плетнева.

Анна Плетнева не может дождаться восстановления мужа, чтобы вновь начать строить планы, в том числе на отдых. «Мы не ездим отдельно отдыхать. У нас такое правило. Все придумываем вместе», — заключила артистка.

Фото: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят