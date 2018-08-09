«Мы все разные, но все равно мы семья»: Татьяна Навка гордится своей большой семьей

«Будьте счастливы», «Молодцы!!! Счастливые все! Пусть учатся на Вашем личном примере, некоторые "родители", которые забывают о своих детях, после разводов...», «Великолепная семья!», «Семья — это самое главное!!! Родные рядом - это и есть СЧАСТЬЕ!!!», «Татьяна, прекрасная фотография, хорошие дети! Надюша - первая звездочка в Вашей команде😊Неаист тоже к месту», «фото действительно отличное) побольше таких счастливых минут в жизни))», — написали подписчики.

Напомним, Дмитрий Песков — многодетный отец. От первого брака с Анастасией Буденной у пресс-секретаря президента есть сын Николай. Вторая супруга, Екатерина Солоцинская, подарила Дмитрию дочь Лизу и сыновей Дени и Мика. У Татьяны Навки есть 18-летняя дочь Саша, рожденная в браке с Александром Жулиным. Кроме того, фигуристка и политик воспитывают трехлетнюю дочь Надежду. Тем не менее, к детям от предыдущих браков супруги относятся, как к родным.