«Мы станем родителями»: 70-летний Борис Невзоров готовится к рождению третьего ребенка

Борис признался, что он очень ждет этого ребенка и мечтает о том, чтобы у него родилась дочка.

«По животу вроде будет девочка, а там посмотрим. Ждём! У Лены уже возраст, 45, а для неё это будет первый ребёнок. У нас хороший врач. Дай бог, все сложится хорошо. Мы счастливы!», – рассказал народный артист изданию Экспресс-газета.

О скором прибавлении в семействе он шуточно рассказал: «В нашем Малом театре актеров поддерживают: все пять месяцев, что не работали, зарплату мы получали. А на даче хорошо — свежий воздух. И время там провели очень продуктивно. Скоро, до конца года, мы с женой станем родителями!», — поделился 70-летний Невзоров. ⠀ Пара познакомилась несколько лет назад в Малом театре, где играет артист. Елена на тот момент работала бухгалтером. Между возлюбленными сразу же завязался роман, сейчас они счастливы в отношениях.

Напомним, что Борис Невзоров был официально женат три раза. У актера двое взрослых детей: сын Денис и дочь Полина.