Сегодня, 4 июля, для Дэвида и Виктории Бекхэм очень важный день – супруги отмечают 18-ю годовщину со дня свадьбы

Поздравить друг друга звездная чета решила не только лично, но и с помощью Instagram, опубликовав архивные семейные снимки. Так, Дэвид поделился с поклонниками фото, подписав: «Вау, мы действительно сделали это. Поздравляю тебя с годовщиной, моя удивительная жена, мама и сильная деловая женщина. Люблю тебя!».

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Июл 3 2017 в 11:42 PDT

Виктория же, в свою очередь, отправила мужу короткое, но очень трогательно послание: «Я люблю тебя. Целую».

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Июл 3 2017 в 11:26 PDT