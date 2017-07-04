«Мы сделали это!»: Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Сегодня, 4 июля, для Дэвида и Виктории Бекхэм очень важный день – супруги отмечают 18-ю годовщину со дня свадьбы
Поздравить друг друга звездная чета решила не только лично, но и с помощью Instagram, опубликовав архивные семейные снимки. Так, Дэвид поделился с поклонниками фото, подписав: «Вау, мы действительно сделали это. Поздравляю тебя с годовщиной, моя удивительная жена, мама и сильная деловая женщина. Люблю тебя!».
Виктория же, в свою очередь, отправила мужу короткое, но очень трогательно послание: «Я люблю тебя. Целую».
Стоит отметить, что несмотря на периодически появляющиеся слухи о неверности Дэвида и разводе супругов, они по-прежнему вместе и продолжают доказывать крепость их брака. У звездной четы подрастают четверо детей: 18-летний Бруклин, 14-летний Ромео, 12-летний Круз и пятилетняя малышка Харпер.
Фото: instagram.com, globallookpress.com