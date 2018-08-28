«Мы с Наташей гордимся»: Тарзан рассказал о первой работе своего 16-летнего сына

На днях певица Наташа Королева и танцор Сергей Глушко (известный под псевдонимом Тарзан) отпраздновали хрустальную свадьбу — 15 лет в браке. Ради этого события к родителям из Майами прилетел единственный сын Архип. В Москве он даром времени не теряет — молодой человек устроился на работу в один из ресторанов.
«Архип мечтает стать ресторатором. Поэтому изъявил желание поработать в этой сфере. Как полагается, начал с самых низов — кухни. Устроился помощником шеф-повара. Выполняет все его поручения, смотрит, как готовятся блюда. Мы с Наташей гордимся сыном!» — заявил Глушко-старший в интервью журналу StarHit.
Кстати, у Архипа хорошо получается не только готовить, но и… петь. Недавно во время бенефиса мамы в Кремлевском дворце парень вышел на сцену и спел с Наташей ее хит «Ты мне веришь или нет», который ранее в дуэте с Королевой исполнял его отец. Поклонники остались в восторге от вокальных данных Архипа: «На папу похож)», «А голос папин, да?», «Папин Клон! красавчик», «Голос у него очень приятный!», «Архип просто вылитый Сережа!!!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото и видео: Instagram