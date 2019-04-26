«Мы пришли на эту землю чтобы мучаться»: Кристина Кузьмина рассказала о потере ребенка и возвращении диагноза «рак»

Актриса Кристина Кузьмина стала очередной гостьей передачи «Судьба человека». Она рассказала Борису Корчевникову о своей непростой жизни.

Первого ребенка Кристина потеряла. Он прожил всего три дня, и его видела только мама актрисы. Документов о его смерти у нее нет, она не знает, где его похоронили.

Вторая попытка оказалась успешной: Кристина родила дочь. Но трещина, которая образовалась в ее семье, разрушила брак. Женщина долго судилась с мужем, однако позже им удалось найти общий язык.

Испытав стресс, Кристина узнала о своем дигнозе. «Я же лечусь от рака уже давно, больше пяти лет. Первый раз мне очень помогла моя дочка, скажем так. Как ангел-хранитель она у меня выступила. Она не спала всю ночь, что-то ворочалась, ползала по мне. Мне стало вдруг очень больно, и я подумала, что это такое, пошла к врачу, и там выяснилось, что это такое. Говорят, что рак — это болезнь стресса», — вспоминает она.

Звезда прошла курс лечения, но летом 2017 года вновь узнала о страшном диагнозе: «Второй раз, но это был не рецидив, а просто новый рак. Может быть, в прошлой жизни у меня была такая карма ужасная, что мне прилетело все это. У меня не было возможности выбора, у меня был ребенок. Ты либо встаешь и живешь, либо просто чахнешь. Я предпочла вставать и жить».

Актриса перенесла несколько операций. Сейчас она предпочитает не говорить о победе над болезнью: она может вернуться в любой момент.

Сравнивая свою судьбу с судьбой своих родителей, которые прожили много лет вместе, Кристина констатировала: «Мы пришли на эту землю чтобы мучаться».