«Мы посмеялись»: Светлана Ходченкова впервые прокомментировала слухи о романе с Семеном Слепаковым

Говорить о том, что у артистов начали осенью 2019 года, когда они вместе появились на вручении премии журнала GQ. После писали, что «влюбленных» видели в Эрмитаже, где Ходченкова и Слепаков, якобы, интересовались не экспонатами, а друг другом.

Светлана призналась, что не любит реагировать слухи и делает это крайне редко.

«Только не заставляй меня их комментировать, я тебя умоляю», — обратилась Светлана к Вадиму. «Пишут про ваш с ним роман», — начал Верник.

«Пишут, да. Хороший вопрос, давай следующий. Ну серьезно, что мне на это ответить? Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, — все, у них уже роман», — ответила Светлана Ходченкова.