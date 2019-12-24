«Мы посмеялись»: Светлана Ходченкова впервые прокомментировала слухи о романе с Семеном Слепаковым
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Светлана Ходченкова дала большое интервью изданию «ОК!». В беседе с Вадимом Верником 36-летняя актриса впервые прокомментировала свой «роман» с 40-летним резидентом Comedy Club и сценаристом Семеном Слепаковым.
Говорить о том, что у артистов начали осенью 2019 года, когда они вместе появились на вручении премии журнала GQ. После писали, что «влюбленных» видели в Эрмитаже, где Ходченкова и Слепаков, якобы, интересовались не экспонатами, а друг другом.
Светлана призналась, что не любит реагировать слухи и делает это крайне редко.
«Только не заставляй меня их комментировать, я тебя умоляю», — обратилась Светлана к Вадиму. «Пишут про ваш с ним роман», — начал Верник.
«Пишут, да. Хороший вопрос, давай следующий. Ну серьезно, что мне на это ответить? Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, — все, у них уже роман», — ответила Светлана Ходченкова.
Фото: Starface
Она добавила, что слухи появились после того, как они с Семеном мы были ведущими на мероприятии. «Ни на одной фотографии нас нет вместе с Молочниковым, с которым мы туда вместе пришли: его везде отрезали — и остались только мы с Семеном. Я говорю: "Саш, ну что за невезуха". И понимаешь, все, сразу у нас со Слепаковым роман», — прокомментировала информацию Светлана Ходченкова.
Актриса отметила, что с Семеном они говорили о том, что им приписывают отношения. «Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. И каждый пошел своей дорогой. Знаешь, юмор — наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже как слон! Ну сколько можно!», — закрыла тему Ходченкова.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Starface
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