«Мы поняли, что больше не можем скрывать»: Паршута рассказала о свадьбе с Тишманом

Певица сделала забавное видео о шуточном браке и предложила поклонникам выбрать для нее идеальный вариант обручального кольца. «С этой важной для нас с Марком даты прошло уже больше месяца, но мы поняли, что больше не можем все скрывать.14 декабря мы стали мужем и женой. Оформили наши отношения в одном из виртуальных ЗАГСов, времени ждать до записи в госучреждении у нас не было! Согласитесь, любовь сильнее, чем все эти формальности! Обменялись клятвами и мармеладными кольцами за иван-чаем», — подписала публикацию Паршута.

Конечно же, поклонникам такой розыгрыш очень понравился, многие оценили юмор артистов.

«Давайте женитесь уже по-настоящему, хватит народ разводить», «Какими бы ни были ваши отношения, вы невероятно прекрасные», «А лучше взять кольца не съедобные, а настоящие», — поддержали пранк подписчики певицы, впрочем, многие из них все-таки хотели бы, чтобы звезды поженились не только виртуально.