Одни из самых известных иллюзионистов дали эксклюзивное интервью порталу Letidor.

Без сомнения, Илья, Сергей и Андрей Сафроновы — самые известные иллюзионисты в России и в мире. Вдохновленные легендарным Гарри Гудини, братья стремятся превзойти кумира. В преддверии Нового года трио иллюзионистов представит праздничный спектакль «Следствие ведет Волшебник», о котором они рассказали в эксклюзивном интервью для портала Letidor.

Идея создать полноценный спектакль, а не просто набор номеров-иллюзий, пришла в голову маме фокусников — Светлане Владимировне. «Ребята, на свете есть столько хороших произведений! Почему бы вам не объединить номера хорошей сюжетной линией?» — вспомнил Сергей. Братья уверены, что готовились к шоу в течение последних 15 лет. За это время они обучались не только ремеслу иллюзиониста, но и режиссерскому, сценарному мастерству.