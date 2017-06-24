«Мы одна команда»: братья Сафроновы рассказали о создании иллюзионного шоу
Без сомнения, Илья, Сергей и Андрей Сафроновы — самые известные иллюзионисты в России и в мире. Вдохновленные легендарным Гарри Гудини, братья стремятся превзойти кумира. В преддверии Нового года трио иллюзионистов представит праздничный спектакль «Следствие ведет Волшебник», о котором они рассказали в эксклюзивном интервью для портала Letidor.
Идея создать полноценный спектакль, а не просто набор номеров-иллюзий, пришла в голову маме фокусников — Светлане Владимировне. «Ребята, на свете есть столько хороших произведений! Почему бы вам не объединить номера хорошей сюжетной линией?» — вспомнил Сергей. Братья уверены, что готовились к шоу в течение последних 15 лет. За это время они обучались не только ремеслу иллюзиониста, но и режиссерскому, сценарному мастерству.
Братья — разные по характеру, поэтому работать вместе им было достаточно сложно, но увлекательно, подчеркнул Андрей. Сергей отметил, что командный дух им привили родители: «Мама хотела, чтобы мы занимались общим любимым делом, папа мечтал, чтобы мы были как хоккейная команда — плечом к плечу. Конечно, бывало всякое: иногда мы ругаемся, и даже бывали случаи, когда хлопали дверью. Но через пару минут дверь открывалась — а там уже тебя ждут на чашку ароматного чая».
Будучи отцом двоих детей, Сергей придерживается такого же принципа в воспитании и всегда ставит своих братьев в пример Вове и Алине: «Я всегда детям привожу нас с братьями в пример. Напоминаю им, что папа и дяди достигли всего того, что имеют, только благодаря тому, что они вместе».
Братья Сафроновы с самого детства решили посвятить себя искусству иллюзии и благодарны родителям за поддержку: «Родители увидели потенциал в том деле, которым мы планировали заниматься. Они еще тогда поняли, что иллюзия — полноценная профессия, где тоже надо очень много трудиться. Это не просто лицедейство или дуракаваляние на сцене». Андрей отметил, что благодаря маме у него пропал страх выхода на сцену.
Фото: instagram