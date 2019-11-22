«Мы очень разные, но мы родные»: певица Слава показала красавицу-сестру
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Славы
Слава показала фотографию близкой родственницы.
«Смотрите, какая у меня красивая сестренка!!!! Мы очень разные, но мы родные», — написала она.
«Ух ты», «Она шикарная», «Крутая и красивая», «Очень красивая, как и вы», «Реально, очень красивая», «Вылитая Скарлетт Йоханссон», «Просто бомба», «Разные..... Но..... Родные.... Любимые... Близкие....», «Мы тоже не похожи с сестрой», «А мне кажется, что общие черты у вас есть», «Да вы похожи, обе куколки», «Настя, у тебя в семье все девочки красотки», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: instagram
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