«Мы очень разные, но мы родные»: певица Слава показала красавицу-сестру

«Ух ты», «Она шикарная», «Крутая и красивая», «Очень красивая, как и вы», «Реально, очень красивая», «Вылитая Скарлетт Йоханссон», «Просто бомба», «Разные..... Но..... Родные.... Любимые... Близкие....», «Мы тоже не похожи с сестрой», «А мне кажется, что общие черты у вас есть», «Да вы похожи, обе куколки», «Настя, у тебя в семье все девочки красотки», — обсуждают подписчики.