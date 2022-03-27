«Мы не ругались. Это просто эмоциональная вспышка»: муж Евгении Добровольской отрицает развод

Сейчас мужчина живет с родителями. Евгения Добровольская осталась жить в своей квартире в Москве с их совместной 13-летней дочерью Анастасией.

«Я живу с детьми и живу для них. Муж — это посторонний человек, он даже не родственник», — заявляет Добровольская. Она также добавила, что не понимает женщин, которые держатся за своих мужей и говорят, что не справятся без них.

Еще полгода назад актриса утверждала, что не собирается разводиться с мужем, и опровергала все подобные слухи. Но спустя полгода ситуация, похоже, кардинально изменилась. Открыто свой развод актриса пока также не комментирует и не называет его причин. Для звезды театра и кино этот брак был третьим и самым долгим.