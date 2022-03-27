«Мы не ругались. Это просто эмоциональная вспышка»: муж Евгении Добровольской отрицает развод
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Фото: Екатерина Цветкова/Global Look Press
Бывший муж актрисы утверждает, что у него в паспорте не стоит штамп о разводе. В суде он не присутствовал. Мужчина продолжает утверждать, что между ним и Евгенией Владимировной все хорошо, просто они решили немного пожить отдельно друг от друга, как это случается во многих семьях.
«Мы не ругались. Это просто эмоциональная вспышка. Иногда людям нужно отдохнуть друг от друга», — заявил Мананников в программе «Ты не поверишь» на НТВ.
Сейчас мужчина живет с родителями. Евгения Добровольская осталась жить в своей квартире в Москве с их совместной 13-летней дочерью Анастасией.
«Я живу с детьми и живу для них. Муж — это посторонний человек, он даже не родственник», — заявляет Добровольская. Она также добавила, что не понимает женщин, которые держатся за своих мужей и говорят, что не справятся без них.
Еще полгода назад актриса утверждала, что не собирается разводиться с мужем, и опровергала все подобные слухи. Но спустя полгода ситуация, похоже, кардинально изменилась. Открыто свой развод актриса пока также не комментирует и не называет его причин. Для звезды театра и кино этот брак был третьим и самым долгим.