«Мы не можем это больше продолжать»: Дилара подтвердила развод с Моргенштерном

«После свадьбы, наверное, начался самый худший период наших отношений. Наверное, просто брак — это не для нас история. В какой-то момент после свадьбы просто все потухло. Мы никогда не скучали рядом друг с другом. После свадьбы мы погрязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали, это ели, спали, играли в игры на компьютере. В некоторые моменты мы оба ненавидели этот дом, этот брак и то, что он сделал с нами.» — говорит девушка. В финале Дилара говорит: «Я любила Алишера, а стала женой Моргенштерна.»

Знаменитый рэпер прокомментировал видео экс-супруги: «Дилара сняла видос, где все разложила по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь.» Ранее Моргенштерн написал песню и посвятил ее своему разводу. «Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен. Рок-звезда не может быть хорошим мужем», — поет Алишер.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press