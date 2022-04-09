passion.ru
Знаменитости
Сегодня в 18:00
2 мин.

«Мы не можем это больше продолжать»: Дилара подтвердила развод с Моргенштерном

Несколько дней назад все говорили о возможном расставании Моргенштерна и Дилары. Сегодня Дилара записала видео на YouTube и рассказала всю правду об их браке и отношениях. Красивая история яркого брака длилась недолго.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Шоумен Моргенштерн

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Молодые люди узаконили свои отношения в конце лета 2021 года после четырех лет отношений. Свадьба влюбленных с размахом прошла в Москве. Ведущей торжества была сама Ксения Собчак. Но как оказалось, после пышного свадебного торжества супруги стали все чаще ссориться.

Дилара отметила, что проблемы в семье начались сразу же после свадьбы. В своем видео Дилара грустно рассказывает, что пока их отношения не были официально оформлены, у пары все было отлично. После свадьбы же пара погрязла в быте и начались скандалы.

«После свадьбы, наверное, начался самый худший период наших отношений. Наверное, просто брак — это не для нас история. В какой-то момент после свадьбы просто все потухло. Мы никогда не скучали рядом друг с другом. После свадьбы мы погрязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали, это ели, спали, играли в игры на компьютере. В некоторые моменты мы оба ненавидели этот дом, этот брак и то, что он сделал с нами.» — говорит девушка. В финале Дилара говорит: «Я любила Алишера, а стала женой Моргенштерна.»

Знаменитый рэпер прокомментировал видео экс-супруги: «Дилара сняла видос, где все разложила по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь.» Ранее Моргенштерн написал песню и посвятил ее своему разводу. «Детка, ты же знаешь, я тебе не нужен. Рок-звезда не может быть хорошим мужем», — поет Алишер.

Фото и видео: соцсети, Global Look Press

Новости партнеров
О чем говорят