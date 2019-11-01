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«Мы любим вас!» Счастливая и красивая Алла Пугачева пообщалась с поклонниками перед концертом в Минске

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева не давала концерт в Белоруссии больше 10 лет

Фото: Instagram

Фанаты и журналисты встречали Примадонну на вокзале.

Алла Пугачева приехала в своем фирменном вагоне в Минск, где уже завтра состоится ее сольный концерт, которого так долго ждали ее белорусские поклонники.

На вокзале артистку встречали десятки журналистов с камерами и самые преданные фанаты. Перед ними Алла Пугачева появилась абсолютно счастливой, цветущей и бодрой.

«Алла Борисовна, здравствуйте!», «Доброе утро!», «Мы любим вас!», «А мы везде путешествуем с вами по гастролям», — выкрикивали Примадонне поклонники. Они также поинтересовались, сопровождает ли ее муж Максим Галкин. «Он по своим гастролям ездит», — ответила Пугачева.

Звезда всех одарила улыбкой и поблагодарила за внимание.

Алла Пугачева приехала в Минск

Накануне, во время отправления из Москвы, Алла Пугачева рассказала, «Комсомольской правде», что очень волнуется перед концертом. «Я чуть не умираю от страха, это такая ответственность, — призналась она. — Наступает момент, когда понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. Когда-то это было: весело, бесшабашно выходить к зрителям. А сейчас так уже нельзя. Профессионал».

Алла Борисовна также призналась, что за кулисами забывает обо всем. Но собираться с мыслями перед концертом она начинает за неделю, и в это время к ней лучше не подходить.

Фото: Starface

Алла Пугачева все время передвигается между городами и даже странами на поезде. Летать на самолете она боится и не скрывает этого. «Когда сажусь в самолет, всегда говорю: "Боженька, сохрани меня! Я еще книгу не написала!"», — приводит «КП» шутливые слова артистки.

На днях в кинотеатрах выйдет экранная версия юбилейного концерта Аллы Пугачевой, который она дала в Кремле весной 2019 года.

Фото: Instagram, Genrietta Peryan/ Global Look press, Starface

Видео: Facebook/ Игорь Корчагин

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