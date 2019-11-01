«Мы любим вас!» Счастливая и красивая Алла Пугачева пообщалась с поклонниками перед концертом в Минске

Алла Пугачева приехала в своем фирменном вагоне в Минск, где уже завтра состоится ее сольный концерт, которого так долго ждали ее белорусские поклонники.

На вокзале артистку встречали десятки журналистов с камерами и самые преданные фанаты. Перед ними Алла Пугачева появилась абсолютно счастливой, цветущей и бодрой.

«Алла Борисовна, здравствуйте!», «Доброе утро!», «Мы любим вас!», «А мы везде путешествуем с вами по гастролям», — выкрикивали Примадонне поклонники. Они также поинтересовались, сопровождает ли ее муж Максим Галкин. «Он по своим гастролям ездит», — ответила Пугачева.

Звезда всех одарила улыбкой и поблагодарила за внимание.