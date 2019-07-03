«Мы легендарные личности»: Успенская заступилась за Пугачеву и вызвала гнев подписчиков

В сети уже какой день эмоционально обсуждают Аллу Пугачеву, которая к личному вагону подъехала на машине – по перрону, который предназначен только для пешеходов. С Рижского вокзала Пугачева и Галкин с детьми отправились отдыхать в Юрмалу.

Общественность разделилась на два лагеря: одни говорят, что у артистки возможны проблемы со здоровьем и поэтому она прикатила к поезду на «Майбахе», другие критикуют ее за «звездную болезнь».

В защиту Аллы Борисовны уже выступили многие артисты. Так, Владимир Винокур заявил, что своей жизнью Пугачева заслужила особое отношение. К тому же, если бы она шла по перрону пешком, ей бы не дали нормально добраться до поезда. «В общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?» - приводит слова Винокура «Пятый канал».