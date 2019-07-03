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«Мы легендарные личности»: Успенская заступилась за Пугачеву и вызвала гнев подписчиков

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Любовь Успенская разозлила подписчиков

Фото: Instagram
Певица высказалась по поводу проезда Примадонны по перрону вокзала.

В сети уже какой день эмоционально обсуждают Аллу Пугачеву, которая к личному вагону подъехала на машине – по перрону, который предназначен только для пешеходов. С Рижского вокзала Пугачева и Галкин с детьми отправились отдыхать в Юрмалу.

Общественность разделилась на два лагеря: одни говорят, что у артистки возможны проблемы со здоровьем и поэтому она прикатила к поезду на «Майбахе», другие критикуют ее за «звездную болезнь».

В защиту Аллы Борисовны уже выступили многие артисты. Так, Владимир Винокур заявил, что своей жизнью Пугачева заслужила особое отношение. К тому же, если бы она шла по перрону пешком, ей бы не дали нормально добраться до поезда. «В общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?» - приводит слова Винокура «Пятый канал».

Алла Борисовна и Максим с детьми в Юрмале

Теперь за Примадонну вступилась встала королева шансона Любовь Успенская. Но своим постом в Instagram она вызвала бурю негодования, разозлив подписчиков своим снобизмом и завышенной самооценкой.

«Вчера опешила от новости о том, что на Аллу Борисовну «накинулось» общество по причине того, что она позволила себе с детьми подъехать на перрон к поезду - на автомобиле. Люди, вы чего? Алла Борисовна - звезда международного масштаба и фактически легенда. Учитывая то, что сейчас в целом творится в мире: преследования, покушения, провокации... Обезопасить себя и своих детей от нападков неадекватных людей - это более, чем НОРМАЛЬНО. Будьте благоразумными, друзья, и чуть более снисходительными к нам, легендарным личностям», - написала артистка (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Любовь Успенская позирует фотографам

Именно то, что Успенская причислила себя к легендарным личностям, разозлило фолловеров певицы. Они обрушились на нее с критикой, отметив, что легендарные личности – это не артисты, а хирурги и те, кто спасает людей. Досталось и Иосифу Пригожину, который первым лайкнул сообщение Любови Успенской.

«вот в Германии, где проживаю 30лет ни один "Prominent " не посмеет себя так до небес вознести, более того , наоборот чем профессиональнее известная личность, тем проще в общение, в поведение ........ А в России, просто ужас этот "парад клоунов»,

«Легенда – это хирург и космонавт»,

«Она обыкновенный человек, по профессии просто певица и личность публичная, так что от чего ей обезопасивать себя? От кого? А вы Любовь будьте скромнее.... насчёт легендарности....», «совести у вас нет,возомнили из себя,раньше известные люди никогда себя так не вели,а сейчас что не певичка,то сразу легенда»,

«вы звёзды уже так зазвездились,что простой люд и за людей не считаете..ваш успех благодаря нам и вашим поклонникам,а насчёт таланта,это всё спорно..», - обрушилась на Успенскую волна критики.

Любовь Успенская выступает

Но нашлись среди подписчиков и те, кто встал на защиту певицы, правда, таких оказалось немного.

«ну Пугачеву не простая певица ! В Гугле хотя бы поинтересуйтесь о ее биографии ! Она одна такая с огромной известностью , и по этому она под прицелом разных людей , и у неё дети , да потом ей удобно на авто , приехать ! Так что Любовь написал все верно )))», - защитили артистов.

А как вы думаете: права Любовь Успенская насчет Аллы Пугачевой и своей легендарности?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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