Киллиан Мерфи рассказал, почему увез детей из Лондона

«Мы хотели, чтобы дети были ирландцами. Они были примерно в подростковом возрасте и говорили с шикарным английским акцентом, и я не слишком это оценил! Поэтому мы решили вернуться.» — приводит его слова Dailymail.

«Это своего рода ирландская история: уехать, сделать свое дело и вернуться домой. Это, кажется, обычная история для ирландцев» — добавил он. Детский акцент сыграл большую роль в решении о переезде, но были и другие немаловажные факторы. Актер рассказал, что хочет вернуться домой, для того чтобы быть ближе к своим родителям и родителям своей жены Ивонн. «И вы знаете, наши родители в определенном возрасте. Это было просто прекрасное время вернуться домой», — добавил он.

Также актер не планирует следовать примеру актерской элиты и переезжать в Лос-Анджелес. Он утверждает, что не может себе это даже представить. Киллиан сказал: «Я люблю бывать в гостях, люблю еду и люблю погоду. Не знаю, я просто чувствую себя европейцем, я просто чувствую себя ирландцем. Я бы чувствовал себя некомфортно, если бы жил в Калифорнии, я не могу представить, что буду жить там постоянно».