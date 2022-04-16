Киллиан Мерфи рассказал, почему увез детей из Лондона
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Central Partnership/Global Look Press
Звезда «Острых козырьков» с женой и двумя сыновьями провел более десяти лет живя в Лондоне, но в 2015 году вернулся на родину. Недавно Киллиан рассказал, что же именно сподвигло его на переезд. По его словам возвращение на родину обусловлено его желанием, чтобы дети выросли ирландцами.
«Мы хотели, чтобы дети были ирландцами. Они были примерно в подростковом возрасте и говорили с шикарным английским акцентом, и я не слишком это оценил! Поэтому мы решили вернуться.» — приводит его слова Dailymail.
«Это своего рода ирландская история: уехать, сделать свое дело и вернуться домой. Это, кажется, обычная история для ирландцев» — добавил он. Детский акцент сыграл большую роль в решении о переезде, но были и другие немаловажные факторы. Актер рассказал, что хочет вернуться домой, для того чтобы быть ближе к своим родителям и родителям своей жены Ивонн. «И вы знаете, наши родители в определенном возрасте. Это было просто прекрасное время вернуться домой», — добавил он.
Также актер не планирует следовать примеру актерской элиты и переезжать в Лос-Анджелес. Он утверждает, что не может себе это даже представить. Киллиан сказал: «Я люблю бывать в гостях, люблю еду и люблю погоду. Не знаю, я просто чувствую себя европейцем, я просто чувствую себя ирландцем. Я бы чувствовал себя некомфортно, если бы жил в Калифорнии, я не могу представить, что буду жить там постоянно».
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press