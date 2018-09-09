«Мы идеальная семья»: Полина Гагарина рассказала о муже, сыне и маленькой дочери

Работа мечты, фигура мечты, надежный муж и двое детей — популярная певица Полина Гагарина, кажется, достигла всего, чего может только пожелать среднестатистическая российская женщина. В недавнем интервью 31-летняя звезда рассказала, что очень гордится своими близкими.
11-летний сын Андрей, по признанию мамы, растет настоящим мужчиной: «Сын мой занимается всем, чем должен заниматься настоящий мужик. Он ходит в музыкальную школу, в бассейн, на английский и футбол». Отчим поддерживает его во всем, ходит с ним на футбол.
Полуторагодовалая малышка Мия радует не меньше: «В детский сад ей еще рано. Так что с дочкой вроде справляюсь, и говорят, что неплохо», — цитирует певицу «СтарХит».
Долгое время Полина скрывала свое счастье, но теперь говорит о нем открыто. «Мой муж сам откровенно рассказывает про нашу личную жизнь, потому что у нас нет никаких секретов. Мы идеальная семья», — заявила она.
Фото: instagram