logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мы идеальная семья»: Полина Гагарина рассказала о муже, сыне и маленькой дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11
Arrows-left
Arrows-right
Reload
31-летняя певица Полина Гагарина гордится своей семьей.

Работа мечты, фигура мечты, надежный муж и двое детей — популярная певица Полина Гагарина, кажется, достигла всего, чего может только пожелать среднестатистическая российская женщина. В недавнем интервью 31-летняя звезда рассказала, что очень гордится своими близкими.

11-летний сын Андрей, по признанию мамы, растет настоящим мужчиной: «Сын мой занимается всем, чем должен заниматься настоящий мужик. Он ходит в музыкальную школу, в бассейн, на английский и футбол». Отчим поддерживает его во всем, ходит с ним на футбол.

Полуторагодовалая малышка Мия радует не меньше: «В детский сад ей еще рано. Так что с дочкой вроде справляюсь, и говорят, что неплохо», — цитирует певицу «СтарХит».

Долгое время Полина скрывала свое счастье, но теперь говорит о нем открыто. «Мой муж сам откровенно рассказывает про нашу личную жизнь, потому что у нас нет никаких секретов. Мы идеальная семья», — заявила она.

Фото: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве
Уже на площадке: Лера Кудрявцева вышла из декрета через две недели после родов
«Давайте вместе удивляться»: Оксана Федорова показала редкое фото обоих детей