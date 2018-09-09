«Мы идеальная семья»: Полина Гагарина рассказала о муже, сыне и маленькой дочери

Работа мечты, фигура мечты, надежный муж и двое детей — популярная певица Полина Гагарина, кажется, достигла всего, чего может только пожелать среднестатистическая российская женщина. В недавнем интервью 31-летняя звезда рассказала, что очень гордится своими близкими.

11-летний сын Андрей, по признанию мамы, растет настоящим мужчиной: «Сын мой занимается всем, чем должен заниматься настоящий мужик. Он ходит в музыкальную школу, в бассейн, на английский и футбол». Отчим поддерживает его во всем, ходит с ним на футбол.