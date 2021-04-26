МВД возбудило административное дело за пропаганду веществ в интервью Дудя

МВД возбудило административное дело в отношении блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

МВД организовало проверку на наличие пропаганды наркотиков и других запрещенных веществ после обращения Лиги безопасности интернета.

Представители организации обратились в государственные органы с просьбой организовать проверку, ссылаясь на действующие законы. При этом о результатах сообщили только авторам обращения. Организация просила принять действенные меры реагирования, направленные на пресечение нарушений, и привлечь к юридической ответственности всех виновных лиц.

«В ответе ГУ МВД РФ по городу Москве от 23 апреля сообщается, что возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.