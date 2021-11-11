Магу и музыканту Юрию Звездному угрожали физической расправой из-за 15 тысяч рублей

Юрий Звездный является популярным российским композитором, музыкантом и автором-исполнителем и входит в состав музыкального коллектива Necro Stellar, который ранее носил название «Дыхание». Группа основана самим Юрием и его супругой Анастасией Поднебесной, с которой они воспитывают общую дочь. Музыкальный коллектив позиционирует себя, как ветеранов русской индустриальной музыки. Также 45-летний музыкант является основателем Школы Магии SPIRALNIX.

Сам музыкант проживает в Москве, где с ним и произошла неприятная ситуация.

Мужчину удерживали в заложниках двое мужчин и в срочном порядке требовали от него определенную сумму денег.

«Пострадавший сообщил, что в помещении ресторана на улице Шаболовка неизвестные насильно удерживали его, выдвигая требования имущественного характера о передаче денежных средств в сумме 14 800 рублей под угрозой физической расправы», — пишет kp.ru.

Как рассказал Звездный в полиции, куда пришел писать заявление после произошедшего, вымогательства проходили продолжительное время, а по причине того, что у музыканта не было с собой нужной суммы, он не мог ничего предоставить преступникам. Именно поэтому мужчины выхватили у Юрия кошелек с денежными средствами в размере 3 100 рублей и скрылись из виду.

После написанного Юрием Звездным заявления, правоохранительные органы приступили к работе и выявили подозреваемых по делу о краже.

«По подозрению в совершении преступления задержаны 37-летний уроженец Тверской Области и 41-летний житель Москвы. Один из подозреваемых ранее был осуждён по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщают kp.ru.