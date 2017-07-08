Музыкальные фестивали и дамы с собачками: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
В прошедшие выходные состоялось сразу несколько музыкальных фестивалей. Пока Влад Соколовский устраивал «грязные танцы» в Нижегородской области на Alfa Future People, Елена Ваенга наслаждалась джазом в Роттердаме на North Sea Jazz Festival. А вот Павлу Воле и Ляйсан Утяшевой не повезло — артисты не смогли попасть на NOS Alive в Лиссабоне, о чем Павел сообщил в своем блоге.
Мы в Лиссабоне! И вот такие вот радостные и счастливые мы вчера подошли ко входу крутейшего фестиваля NOS Alive. Хотели попасть на Depeche Mode и Imagine Dragons и на всех-всех, кто там выступал. Но прямо у входа нам сказали, что мы купили фейковые билеты в интернете, хотя всё выглядело так, как будто мы покупаем билеты у самого Дэйва Гаана из Depeche Mode! Все было очень серьёзно и покупалось аж за 2 месяца. Короче, Никогда не пользуйтесь сайтом Seatwave by @TicketMaster, иначе будете, как мы, развёрнуты. Но нас так просто не возьмёшь! Мы же в прекрасном Лиссабоне. Наслаждаемся океанскими видами и стариной этого крутейшего города. Поделимся с вами впечатлениями от столицы Португалии. P.S.Не верьте обманщикам! P.P.S. Не расстраивайтесь, если Вас обманули! P.P.P.S Не позволяйте никому испортить Вам настроение! Пис. Лов.
Публикация от Воля Павлик Алексеевич (@pavelvolyaofficial)
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Купила детям батут( с нами Андрюшина подруга), согнала и сама прыгаю и визжу😂 У мамы выходной!!! Уииии 😜 #полинагагарина #гагаринапоехали #гагаринаполетели #снова15
Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)
Застывать в прыжке я уже научился, но выражение лица 🤦🏻♂️ #максимгалкин #немногопоработалнемногоотдохнул #каникулыбонифация
Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)