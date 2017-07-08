Чем запомнились прошедшие выходные (8-9 июля)

В прошедшие выходные состоялось сразу несколько музыкальных фестивалей. Пока Влад Соколовский устраивал «грязные танцы» в Нижегородской области на Alfa Future People, Елена Ваенга наслаждалась джазом в Роттердаме на North Sea Jazz Festival. А вот Павлу Воле и Ляйсан Утяшевой не повезло — артисты не смогли попасть на NOS Alive в Лиссабоне, о чем Павел сообщил в своем блоге.

Не могу оставить это только в сторис😂🤦🏼‍♂️ Это видео создано, чтобы украшать мою ленту!!!))) Кратко о вчерашнем, на #alfafuturepeople Как вам мой чертовски-грязный танец?😂 Публикация от Влад Соколовский (@vs20) Июл 9 2017 в 5:27 PDT

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Июл 8 2017 в 11:22 PDT

Ирина Гринева отметила четырехлетие дочери, а Анна Хилькевич с дочкой поздравила сына Анны Михайловской с двухлетием.

Дима Билан отдыхает «как дед», а Анастасия Волочкова даже в Греции нашла множество мест для демонстрации своего фирменного шпагата.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июл 9 2017 в 6:33 PDT

Алла Михеева улетела на учебу в Лос-Анджелес, а Эвелина Бледанс зажгла на концерте Ольги Бузовой.

Дочь Татьяны Навки Надя пришла в восторг от померанского шпица, а Юлия Началова поделилась фотографией с японским шпицем Семочкой.

Алеся Кафельникова выложила кадры из новой откровенной фотосессии, а Елена Летучая продемонстрировала стройные ноги в лавандовом поле.

Анна Седокова порыбачила с дочками, а Полина Гагарина попрыгала на батуте, купленном для детей. Максим Галкин тоже потренировался в прыжках, только на борту яхты.