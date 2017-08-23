Музыкальная семья! Наталья Водянова спела песню под аккомпанемент своих детей
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30 августа день рождения отметила российский дизайнер Ульяна Сергеенко.
В честь этого события супермодель Наталья Водянова решила поздравить подругу очень необычным способом. Звезда устроила целое представление, исполнив песню Happy Birthday под аккомпанемент своих детей: дочери Невы и сыновей Виктора, Максима и Романа.
«Вот так мы отмечали день рождения нашей любимой крестной Ули. Я рассчитывала на шанс новой карьеры, но Нева подвела и Максим "отговорил"», - подписала ролик Наталья.
Поклонники по достоинству оценили музыкальный талант звездного семейства: «Супер!!!! Раз 10 переглядела!!! Маме браво за вокал, старшим за сопровождение», «Самое лучшее поздравление», «Шикарно все: задумка, наряды, само видео!», «Вы суперженщина», «Наташа, в вас столько талантов и очарования!».
К слову, Водянову и Сергеенко связывает как крепкая дружба, так и многолетнее сотрудничество. Наталья не раз ходила по подиуму в платьях Ulyana Sergeenko Couture, а Ульяна является крестной мамой детей супермодели.
Фото: instagram.com