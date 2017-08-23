30 августа день рождения отметила российский дизайнер Ульяна Сергеенко.

В честь этого события супермодель Наталья Водянова решила поздравить подругу очень необычным способом. Звезда устроила целое представление, исполнив песню Happy Birthday под аккомпанемент своих детей: дочери Невы и сыновей Виктора, Максима и Романа.

«Вот так мы отмечали день рождения нашей любимой крестной Ули. Я рассчитывала на шанс новой карьеры, но Нева подвела и Максим "отговорил"», - подписала ролик Наталья.