Музыка и коронавирус: какие нарушения нашли во время концертов Арбениной, Zivert и других звезд

Нарекания со стороны властей Краснодара вызвал концерт певицы Zivert, который прошел в помещении, рассчитанном на 7,5 тысяч человек, в среду, 7 июля.

О мероприятии писали в соцсетях, а афиши висели по всему городу, однако местная администрация заявила, что концерт не был согласован.

Кроме того, правила социального дистанцирования не соблюдались должным образом, а ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации на входе не проверяли.

По словам представителей певицы, нарушений у них не было, а жалоб пока не поступало.

Власти Татарстана разбираются с концертом рэпера Niletto — он состоялся 26 июня в Набережных Челнах. Как заявил сам рэпер, пришли туда 35 тысяч человек — поэтому теперь с организаторами будут разбираться сотрудники Роспотребнадзора.