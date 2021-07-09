Музыка и коронавирус: какие нарушения нашли во время концертов Арбениной, Zivert и других звезд
Диана Арбенина выступила на теплоходе «Рио-2» в честь своего дня рождения — певице исполнилось 47 лет. Однако теперь организаторам концерта грозит штраф до 1 миллиона рублей.
Оказалось, что народу на теплоходе было слишком много, а QR-коды у гостей никто не проверял.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @_diana_arbenina
За последние дни этот случай отнюдь не единственный. В Петербурге группа «Ногу свело» осталась без концерта — по мнению лидера коллектива, из-за прошедшего ранее концерта Димы Билана, на котором нашли нарушения. Организаторы, однако, заявили, что их упрекнуть не в чем, и все было в соответствии с предписаниями.
Нарекания со стороны властей Краснодара вызвал концерт певицы Zivert, который прошел в помещении, рассчитанном на 7,5 тысяч человек, в среду, 7 июля.
О мероприятии писали в соцсетях, а афиши висели по всему городу, однако местная администрация заявила, что концерт не был согласован.
Кроме того, правила социального дистанцирования не соблюдались должным образом, а ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации на входе не проверяли.
По словам представителей певицы, нарушений у них не было, а жалоб пока не поступало.
Власти Татарстана разбираются с концертом рэпера Niletto — он состоялся 26 июня в Набережных Челнах. Как заявил сам рэпер, пришли туда 35 тысяч человек — поэтому теперь с организаторами будут разбираться сотрудники Роспотребнадзора.
А две недели назад серьезные нарушения нашли на концерте «Руки Вверх!» в Волгограде — он также не был согласован.
«Проведение концерта группы "Руки Вверх!" на стадионе "Волгоград Арена" 19.06.2021 оперативным штабом не согласовывалось. Организаторы не обращались в управление по вопросу согласования проведения мероприятия», — заявили в Роспотребнадзоре.
Фото: Instagram Дианы Арбениной, Zivert, Niletto, Димы Билана, Globasl Look Press
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