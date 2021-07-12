Мужу Ксении Бородиной угрожают, вынуждая отказаться от имущества в пользу телеведущей
Решить все мирно, судя по всему, не получится – Омарову начали поступать угрозы, чтобы убедить его отказаться от имущества в пользу Ксении. Омаров уже нанял звездного адвоката Сергея Жорина.
Об угрозах стало известно «Стархиту» – издание ссылается на собственные источники, близкие к паре.
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Фото: @zimamoscow
«Насколько мне известно, Курбану поступают угрозы: мол, если соберешься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена, выставят в максимально плохом свете, — рассказали «СтарХиту» в окружении Бородиной и Омарова. — А, если говорить об имуществе, то делить-то там есть чего. Да, безусловно, Ксюша известная и востребованная, много зарабатывает, но и Курбан немало вложил в семью», – говорит источник издания.
«Насколько мне известно, Курбану поступают угрозы: мол, если соберешься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена, выставят в максимально плохом свете, — рассказали «СтарХиту» в окружении Бородиной и Омарова. — А, если говорить об имуществе, то делить-то там есть чего. Да, безусловно, Ксюша известная и востребованная, много зарабатывает, но и Курбан немало вложил в семью», – говорит источник издания.
Фото: Instagram Курбана Омарова
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