Мужу Ксении Бородиной угрожают, вынуждая отказаться от имущества в пользу телеведущей

Решить все мирно, судя по всему, не получится – Омарову начали поступать угрозы, чтобы убедить его отказаться от имущества в пользу Ксении. Омаров уже нанял звездного адвоката Сергея Жорина.

Об угрозах стало известно «Стархиту» – издание ссылается на собственные источники, близкие к паре.