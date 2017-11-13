Полуобнаженное фото Павла Дурова взорвало Сеть.

Рублевый миллиардер и основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров не раз попадал в списки самых желанных мужчин. Помимо немалого состояния, 33-летний мужчина может похвастаться шикарным телом. На недавнем фото, которое бизнесмен опубликовал в социальных сетях, он запечатлен в одних плавках.

«Паша, что творишь! Настоящий мотиватор», «Больше голого Дурова ко мне в ленту», — пишут фолловеры.