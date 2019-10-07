«Мужчина другой»: Светлана Бондарчук поцелуем с незнакомцем спровоцировала волну слухов

«Показалось, что мужик другой», «Похож на Кустурицу», - отметили подписчики.

«Только увидел», - отметился под снимком сам Даниил Берг и поставил множество смеющихся смайликов.

Напомним, после развода с Федором Бондарчуком Светлана встречалась с молодым журналистом Сергеем Табуновым, а сейчас состоит в отношениях с владельцем дизайнерской студии 44-летним Сергеем Харченко. В браке с Бондарчуком, который недавно женился на Паулине Андреевой, Светлана родила сына и дочь.