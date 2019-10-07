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«Мужчина другой»: Светлана Бондарчук поцелуем с незнакомцем спровоцировала волну слухов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram

Нежностями с инкогнито модель обменивалась на дне рождения подруги.

Светлана Бондарчук на несколько дней улетела в Италию, где отметила свой день рождения бизнес-вумен Стелла Аминова.

Светлана Бондарчук

В своем Instagram Бондарчук разместила фото с праздника, на котором целуется с бородатым мужчиной, но не со своим возлюбленным Сергеем Харченко. В кадре Светлана милуется с креативным директором ЦУМа Даниилом Бергом.

«Пятый элемент», - подписала фото Бондарчук и спровоцировала волну комментариев.

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Публикация от DANIIL BERG (@daniil_berg)

«Показалось, что мужик другой», «Похож на Кустурицу», - отметили подписчики.

«Только увидел», - отметился под снимком сам Даниил Берг и поставил множество смеющихся смайликов.

Напомним, после развода с Федором Бондарчуком Светлана встречалась с молодым журналистом Сергеем Табуновым, а сейчас состоит в отношениях с владельцем дизайнерской студии 44-летним Сергеем Харченко. В браке с Бондарчуком, который недавно женился на Паулине Андреевой, Светлана родила сына и дочь.

Фото и видео: Instagram

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