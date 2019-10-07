«Мужчина другой»: Светлана Бондарчук поцелуем с незнакомцем спровоцировала волну слухов
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Фото: Instagram
Светлана Бондарчук на несколько дней улетела в Италию, где отметила свой день рождения бизнес-вумен Стелла Аминова.
В своем Instagram Бондарчук разместила фото с праздника, на котором целуется с бородатым мужчиной, но не со своим возлюбленным Сергеем Харченко. В кадре Светлана милуется с креативным директором ЦУМа Даниилом Бергом.
«Пятый элемент», - подписала фото Бондарчук и спровоцировала волну комментариев.
«Показалось, что мужик другой», «Похож на Кустурицу», - отметили подписчики.
«Только увидел», - отметился под снимком сам Даниил Берг и поставил множество смеющихся смайликов.
Напомним, после развода с Федором Бондарчуком Светлана встречалась с молодым журналистом Сергеем Табуновым, а сейчас состоит в отношениях с владельцем дизайнерской студии 44-летним Сергеем Харченко. В браке с Бондарчуком, который недавно женился на Паулине Андреевой, Светлана родила сына и дочь.
Фото и видео: Instagram
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