Муж звезды сериала «Воронины» пропал при странных обстоятельствах в Москве
Фото: instagram.com/lachinairina_official
К правоохранительным органам обратилась супруга 51-летнего артиста - звезда сериала «Воронины» (исполняла роль Анны Золотаревой, сестры Веры) Ирина Лачина. По ее словам, мужчина уехал 1 января к сестре и пропал. «Проводится проверка», - уточнили в полиции.
По данным жены, Будрин направился к родственнице на такси, но потом вернулся домой за компьютером. Он забрал технику и снова поехал к сестре, однако до пункта назначения не добрался. Близкие стали звонить пропавшему только на следующий день. Они дозвонились до актера, который указал, что находится в некой гостинице для строителей. Кто-то приказал Будрину положить трубку. С тех пор связи с актером нет.
Как пишет ТАСС, Лачина добавила, что муж никогда не злоупотребляет алкоголем и не употребляет запрещенные вещества. Кроме того, в семье царило спокойствие, они с Будриным не ссорились. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут доследственную проверку.
Олег Будрин родился 29 апреля 1969 года в Москве. Он окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина в 1994 году. С 1992 года - актер Театра на Таганке, театральный продюсер. Известен зрителям по сериалам и фильмам «Всегда говори всегда», «Досье детектива Дубровского», «Похороны Сталина».
Фото: Instagram/@lachinairina_official
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