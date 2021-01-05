Муж звезды сериала «Воронины» пропал при странных обстоятельствах в Москве

К правоохранительным органам обратилась супруга 51-летнего артиста - звезда сериала «Воронины» (исполняла роль Анны Золотаревой, сестры Веры) Ирина Лачина. По ее словам, мужчина уехал 1 января к сестре и пропал. «Проводится проверка», - уточнили в полиции.

По данным жены, Будрин направился к родственнице на такси, но потом вернулся домой за компьютером. Он забрал технику и снова поехал к сестре, однако до пункта назначения не добрался. Близкие стали звонить пропавшему только на следующий день. Они дозвонились до актера, который указал, что находится в некой гостинице для строителей. Кто-то приказал Будрину положить трубку. С тех пор связи с актером нет.