Муж принцессы Евгении замечен на яхте с тремя женщинами
Как сообщает Daily Mail, супруг принцессы Евгении, которая в феврале этого года подарила возлюбленному сына Огаста, отдыхает на 8 метровой яхте в окружении девушек в бикини.
Джек Бруксбэнк провел пятницу на итальянском побережье, исследуя пещеры и гроты острова Капри.
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Фото: Picture-alliance
К мужу внучки королевы Елизаветы присоединились модели Эрика Пелосини, Мария Буччеллати и Рэйчел Залис – бывший редактор журнала Glamour.
Рейчел также является директором бренда текилы Casamigos. Представителем этого алкогольного напитка является Бруксбэнк.
Компания молодых людей веселилась, купалась в море, пила вино и делала снимки для Instagram. Эрика Пелосини находилась на лодке топлес, периодически прикрывая грудь полотенцем.
Сообщается, что принцесса Евгения не присоединилась к деловой поездке мужа на итальянский остров. Работа Джека, как представителя, в том, чтобы следить за коктейль-баром и общаться со звездными гостями, среди которых были музыканты Кэти Перри, Джон Ледженд и супермодель Хайди Клум.
Фото и видео: Picture-alliance
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