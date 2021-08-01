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Муж принцессы Евгении замечен на яхте с тремя женщинами

35-летний Джек Бруксбэнк проводит выходные на средиземноморском острове Капри. Компанию мужчине составили несколько спутниц, одна из которых была топлес.
Муж принцессы Евгении замечен на яхте с тремя женщинами

Как сообщает Daily Mail, супруг принцессы Евгении, которая в феврале этого года подарила возлюбленному сына Огаста, отдыхает на 8 метровой яхте в окружении девушек в бикини.

Джек Бруксбэнк провел пятницу на итальянском побережье, исследуя пещеры и гроты острова Капри.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Супруги с сыном

Фото: Picture-alliance

К мужу внучки королевы Елизаветы присоединились модели Эрика Пелосини, Мария Буччеллати и Рэйчел Залис – бывший редактор журнала Glamour.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбенка

Рейчел также является директором бренда текилы Casamigos. Представителем этого алкогольного напитка является Бруксбэнк.

Компания молодых людей веселилась, купалась в море, пила вино и делала снимки для Instagram. Эрика Пелосини находилась на лодке топлес, периодически прикрывая грудь полотенцем.

Сообщается, что принцесса Евгения не присоединилась к деловой поездке мужа на итальянский остров. Работа Джека, как представителя, в том, чтобы следить за коктейль-баром и общаться со звездными гостями, среди которых были музыканты Кэти Перри, Джон Ледженд и супермодель Хайди Клум.

Фото и видео: Picture-alliance

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