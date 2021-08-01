Муж принцессы Евгении замечен на яхте с тремя женщинами

Рейчел также является директором бренда текилы Casamigos. Представителем этого алкогольного напитка является Бруксбэнк.

Компания молодых людей веселилась, купалась в море, пила вино и делала снимки для Instagram. Эрика Пелосини находилась на лодке топлес, периодически прикрывая грудь полотенцем.

Сообщается, что принцесса Евгения не присоединилась к деловой поездке мужа на итальянский остров. Работа Джека, как представителя, в том, чтобы следить за коктейль-баром и общаться со звездными гостями, среди которых были музыканты Кэти Перри, Джон Ледженд и супермодель Хайди Клум.