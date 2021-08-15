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Муж принцессы Евгении уволился после скандальных фото в окружении женщин

35-летний Джек Бруксбэнк, муж внучки королевы Елизаветы принцессы Евгении, покинул пост амбассадора текилы Casamigos после публикации в СМИ откровенных фотографий с моделями. Супруг члена королевской семьи отправился в командировку на остров Капри, где проводил время на яхте в обществе обнаженных девушек. В это время 31-летняя принцесса Евгения находилась в Британии.
Муж принцессы Евгении уволился после скандальных фото в окружении женщин

Публикации в прессе вызвали большой общественный резонанс. Как оказалось, рабочая поездка с брендом стала для Бруксбэнка последней. Он перестал сотрудничать с производителями алкогольного напитка и решил сосредоточиться на бизнесе своего отца.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка

Фото: Picture-alliance

Компания Pangaea Land And Property Limited, владельцем которой является Джордж Бруксбэнк перейдет в руки наследника.

Принцесса Евгения поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Два месяца назад отец Джека решил оставить пост главы бухгалтерской компании из-за проблем со здоровьем. В прошлом году он перенес ковид в тяжелой форме и не готов возвращаться на работу.

Напомним, что принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились в 2010 году на горнолыжном курорте в Швейцарии. На тот момент Джек работал официантом, несмотря на то, что он из обеспеченной семьи. Паре удалось пожениться лишь в 2018 году. Говорят, что свадьбу пришлось перенести из-за помолвки и бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Сын пары Август Филипп появился на свет в Лондоне в феврале 2021 года.

Фото и видео: Picture-alliance

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