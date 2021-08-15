Муж принцессы Евгении уволился после скандальных фото в окружении женщин

Два месяца назад отец Джека решил оставить пост главы бухгалтерской компании из-за проблем со здоровьем. В прошлом году он перенес ковид в тяжелой форме и не готов возвращаться на работу.

Напомним, что принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились в 2010 году на горнолыжном курорте в Швейцарии. На тот момент Джек работал официантом, несмотря на то, что он из обеспеченной семьи. Паре удалось пожениться лишь в 2018 году. Говорят, что свадьбу пришлось перенести из-за помолвки и бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Сын пары Август Филипп появился на свет в Лондоне в феврале 2021 года.