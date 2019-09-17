Муж Полины Гагариной отреагировал на новость о ее романе с Сергеем Лазаревым

«Дождались», «А не надо быть хмурым мужем», «Так он же с Лорак», «Ох уж этот Сережа шалунишка», «А сама Полина знает что она развелась????», «Как раз Ирина Шейк свободна. Отомстите им с ней», «Ну что за люди! Даже на миг не задумываются, что пишут», «Какую фигню придумывают! Лишь бы написать», «Они большие друзья, уже не знают что написать. Спасибо журналисты мы поржали», — поддержали его подписчики.