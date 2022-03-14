Муж певицы Анастасии защитил ее от нападок хейтеров: «30 лет назад мы все выглядели по-другому»
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Фото: @anastasiiamintskovskaia/Instagram
Недавно Анастасия возобновила отношения со своим пятым мужем Владимиром Зудиным. С ним певица прожила около 15 лет. Она считает, что Владимир — ее судьба. Мужчина без ума от своей возлюбленной и готов поспорить с каждым, кто нелестно выскажется в ее адрес.
Артистка действительно заметно изменилась с возрастом. Многие поклонники не узнают Анастасию и осуждают ее за то, что та себя запустила и поправилась. Однако супруг певицы всячески ее защищает и не дает в обиду. «Нельзя быть моложе. А вот многие пишут: «Вот вы так плохо сейчас выглядите». Конечно, 30 лет назад мы все выглядели по-другому, мы были стройные. Но надо отдать должное — голос-то не меняется», — высказался Владимир в передаче «Когда все дома».
Звезда 90-х совершенно спокойно воспринимает критику в свой адрес и редко реагирует на оскорбления. «Я и сейчас ничего!» — считает Анастасия. Она не жалеет о том, что утратила былую популярность и зрительскую любовь. Наоборот, артистка благодарна тому, что смогла когда-то это почувствовать. «В прошлое нельзя оборачиваться, надо просто быть собой», — добавила она.
Фото: Instagram, передачи «Частная история» и «Секрет на миллион»