Муж певицы Анастасии защитил ее от нападок хейтеров: «30 лет назад мы все выглядели по-другому»

Недавно Анастасия возобновила отношения со своим пятым мужем Владимиром Зудиным. С ним певица прожила около 15 лет. Она считает, что Владимир — ее судьба. Мужчина без ума от своей возлюбленной и готов поспорить с каждым, кто нелестно выскажется в ее адрес.

Артистка действительно заметно изменилась с возрастом. Многие поклонники не узнают Анастасию и осуждают ее за то, что та себя запустила и поправилась. Однако супруг певицы всячески ее защищает и не дает в обиду. «Нельзя быть моложе. А вот многие пишут: «Вот вы так плохо сейчас выглядите». Конечно, 30 лет назад мы все выглядели по-другому, мы были стройные. Но надо отдать должное — голос-то не меняется», — высказался Владимир в передаче «Когда все дома».