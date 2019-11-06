«Муж. Отец. Эксперт по соленым огурчикам»: первый пост в блоге 50-летнего Мэттью Макконехи сделал его «миллионером»

Вслед за Дженнифер Энистон, актер Мэттью Макконехи завел страницу в самой популярной на сегодняшней день соцсети. «Муж. Отец. Актер. Министр культуры. Профессор. Креативный директор. ФК Остин. БФ JKLivin. Эксперт по соленым огурчикам», — гласит шапка его профиля.

В своем первом посте актер рассказал о своих эмоциях: «Я хочу, чтобы на моей странице люди видели меня. Это — мой первый шаг к тому, чтобы делиться собой. И я немного волнуюсь». Это признание сделало его «миллионером».