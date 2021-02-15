Муж Оксаны Акиньшиной вышел в свет с новой возлюбленной

Мужа Оксаны Акиньшиной заметили с другой женщиной. Арчил Геловани появился на светской премьере фильма Жоры Крыжовникова «Родные» вместе с Софье Капковой, экс-супругой Сергея Капкова. Об этом сообщили журналисты издания «Экспрес-Газета».

Для работавших на вечере журналистов появление данной пары стало настоящей сенсацией.

Софья развелась с Сергеем Капковым в 2019 году после 8 лет брака. Общий ребенок остался жить с матерью. У Сергея Капкова остались сын Ваня и дочь Настя от прошлых отношений.

Арчил и Оксана встретились на съемках фильма «Любовь с акцентом».

К этом времени Акиньшина успела разойтись с Сергеем Шнуровым и развестись с директором пиар компании Дмитрием Литвиновым, в браке с которым родился сын Филипп.

Первые слухи о разводе Арчила и Оксаны появились в 2018 году, к этому времени пара прожила в браке шесть лет, в котором родились дети Эмми и Костя.

Акиньшина опровергла эти слухи тогда и даже отправилась с мужем в семейное путешествие. Однако, с тех времен пару не было видно на совместных мероприятиях.