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Муж Ники Минаж публично сознался в сексуальном преступлении и избежал тюремного заключения

Супруг скандально известной певицы Ники Минаж Кеннет Петти сможет избежать наказания за уголовное дело. В 1995 году Кеннет был осужден за попытку изнасилования первой степени. Жертве Петти на тот момент было 16 лет. Она рассказала полиции, что он использовал острый предмет, принуждая ее к действиям сексуального характера. Кеннет находился в тюрьме 4 года.
Муж Ники Минаж публично сознался в сексуальном преступлении и избежал тюремного заключения

Согласно американским законам, при переезде из одного штата в другой, бывший сексуальный преступник обязан информировать власть о всех своих передвижениях и пройти регистрацию в специальной базе.

Прокуроры заявили, что Петти должен был зарегистрироваться, когда он прибыл в Калифорнию, чтобы жить со своей невестой, а теперь женой Ники Минаж. Но он этого не сделал, что считается уголовным преступлением.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ники Минаж на музыкальной премии

Фото: Picture-alliance

Также из-за статуса, в котором находится Кеннет, ему пришлось получать специальное разрешение от полиции, чтобы навестить жену после рождения ребенка в больнице.

Ники Минаж вышла замуж

Полтора года назад Петти впервые задержали и отпустили под залог в 20 тысяч долларов. После второго задержания супругу певицы могло грозить до 10 лет тюрьмы.

После публичного признания вины, обвинения будут смягчены и Кеннет не отправится отбывать наказание. Теперь 42-летнему мужчине может быть назначены «5 лет контролируемого освобождения» с ограничением передвижения и возможным комендантским часом.

Напомним, что Ники Минаж и Кеннет Петти поженились в 2019 году. В сентябре 2020 у пары родился сын.

Фото и видео: Picture-alliance, Getty Images

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