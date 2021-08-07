Муж Ники Минаж публично сознался в сексуальном преступлении и избежал тюремного заключения

Согласно американским законам, при переезде из одного штата в другой, бывший сексуальный преступник обязан информировать власть о всех своих передвижениях и пройти регистрацию в специальной базе.

Прокуроры заявили, что Петти должен был зарегистрироваться, когда он прибыл в Калифорнию, чтобы жить со своей невестой, а теперь женой Ники Минаж. Но он этого не сделал, что считается уголовным преступлением.