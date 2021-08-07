Муж Ники Минаж публично сознался в сексуальном преступлении и избежал тюремного заключения
Согласно американским законам, при переезде из одного штата в другой, бывший сексуальный преступник обязан информировать власть о всех своих передвижениях и пройти регистрацию в специальной базе.
Прокуроры заявили, что Петти должен был зарегистрироваться, когда он прибыл в Калифорнию, чтобы жить со своей невестой, а теперь женой Ники Минаж. Но он этого не сделал, что считается уголовным преступлением.
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Фото: Picture-alliance
Также из-за статуса, в котором находится Кеннет, ему пришлось получать специальное разрешение от полиции, чтобы навестить жену после рождения ребенка в больнице.
Полтора года назад Петти впервые задержали и отпустили под залог в 20 тысяч долларов. После второго задержания супругу певицы могло грозить до 10 лет тюрьмы.
После публичного признания вины, обвинения будут смягчены и Кеннет не отправится отбывать наказание. Теперь 42-летнему мужчине может быть назначены «5 лет контролируемого освобождения» с ограничением передвижения и возможным комендантским часом.
Напомним, что Ники Минаж и Кеннет Петти поженились в 2019 году. В сентябре 2020 у пары родился сын.
Фото и видео: Picture-alliance, Getty Images
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