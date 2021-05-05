«Муж не выбирает мне одежду»: Серябкина об откровенном сценическом образе

Ольга Серябкина осенью прошлого года попробовала себя в новом статусе — в роли жены. Со своим мужем они знакомы очень давно и общались в одной компании — притом, что от мира музыки и творчества он очень далек.

Однако, если взглянуть на Ольгу, трудно поверить, что она теперь семейный человек. Во всяком случае, стиль Серябкиной остался тем же, что и был во время работы с группой «Серебро», где она продержалась, кстати, дольше всех других участниц. Она выглядит дерзко и вызывающе, а порой по-настоящему откровенно.

В шоу «Тема» на YouTube она рассказала, что ее стиль — забота ее стилистов и самой Ольги. А вот с мужем по этому вопросу она не советуется.

«По поводу своей одежды не советуюсь с мужем», — призналась она.

Однако, как добавила певица, супруг во всем поддерживает жену — из этого можно сделать выводы, что столь яркий и откровенный стиль он тоже одобряет.

Образ Ольги — наследие группы «Серебро», и, хотя Серябкина ушла оттуда, это далось ей очень непросто.

«Мне было непривычно после ухода. Но это было обдуманное решение. Не чувствовала себя комфортно поначалу», — признается она.