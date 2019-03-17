Муж Надежды Кадышевой преподнес ей шикарный подарок

Композитор Александр Костюк любит баловать свою супругу — известную певицу Надежду Кадышеву. Некоторое время назад Александр немало удивил любимую, подарив ей автомобиль премиум-класса стоимостью 15 миллионов рублей. «Мы подарили с сыном Надежде новый автомобиль. Он светлый, как она сама, весь золотой. До этого был Rolls Royce, но Maybach нам больше нравится», — рассказал Костюк журналистам программы «Ты не поверишь».
Стоит отметить, что благодаря мужу Надежда Кадышева может похвастаться коллекцией ювелирных изделий и дизайнерских нарядов от именитых мастеров.
Фото: Oleg Rodionov/Globallookpress
Надежда Кадышева — одна из самых ярких звезд на отечественной эстраде. Певица предпочитает пестрые, обильно декорированные наряды, которые неизменно дополняет пышными, высокими прическами. Однако в обычной жизни 59-летняя Надежда предпочитает скромную одежду, темные очки и шляпки.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Oleg Rodionov, Alexander Keltik, Pravda Komsomolskaya/Globallookpress
Видео: YouTube, Instagram