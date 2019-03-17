Муж Надежды Кадышевой преподнес ей шикарный подарок

Композитор Александр Костюк любит баловать свою супругу — известную певицу Надежду Кадышеву. Некоторое время назад Александр немало удивил любимую, подарив ей автомобиль премиум-класса стоимостью 15 миллионов рублей. «Мы подарили с сыном Надежде новый автомобиль. Он светлый, как она сама, весь золотой. До этого был Rolls Royce, но Maybach нам больше нравится», — рассказал Костюк журналистам программы «Ты не поверишь».

Стоит отметить, что благодаря мужу Надежда Кадышева может похвастаться коллекцией ювелирных изделий и дизайнерских нарядов от именитых мастеров.