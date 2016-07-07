«Муж меня не ревнует»: Лена Катина рассказала об отношениях с супругом

Бешеная популярность к Лене Катиной, рыженькой из группы «t.A.T.u», пришла в начале 2000-х. Девушки собирали полные залы по всему миру, а их песни знали все от мала до велика. В 2009 году дуэт распался и артистки начали строить сольные карьеры. Долгое время Катина жила и работала в Лос-Анджелесе, а несколько лет назад, во время беременности, вернулась в Россию. «Я скучаю по жизни в Америке. Там совершенно другой мир! Но при этом не жалею о том, что вернулась в Москву. В Америку есть смысл поехать работать, что я и сделала. А на ПМЖ туда никогда не собиралась. Мне комфортнее в России», — откровенничает Лена. Тем не менее, 33-летняя певица уверена, что от российского исполнителя ждут песен на русском, поэтому сейчас она поет на родном языке.

В августе 2013 года Лена вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича. В интервью «Собеседнику» певица призналась, что популярность — не помеха семейной жизни: «Семейная жизнь очень сложная штука. Мы живем вместе уже пять лет, и у нас все хорошо. К поклонникам муж меня не ревнует. Потому что тоже артист и знает, что это такое». Сыну Лены и Сашо Александру сейчас три года. «Наш сын – технического склада ума, чему я безумно рада. Но тем не менее в микрофон любит попеть. Думаю, что он еще не понимает, чем мама занимается. Хотя мы ему показывали записи с моим участием. Он смотрел на экран и говорил: «А это моя мама!»», — рассказала певица.