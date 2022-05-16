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Муж Маши Распутиной рассказал всю правду о браке с ней

Бизнесмен Виктор Захаров с певицей вместе уже более 22 лет. Они обвенчались в 1999 году и с тех пор стараются не расставаться.
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Маша Распутина

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look press

Предприниматель Виктор Захаров не скрывает, что отношения с исполнительницей Машей Распутиной становятся крепче день ото дня. Он уверен, что певица не так просто появилась в его жизни, а высшие силы наградили его за что-то встречей с такой женщиной. И все вроде неплохо, вот только супругов омрачает тот факт, что на певицу выливается слишком много грязи. При этом выяснилось, что они не заключали официальный брак в загсе.

«Что касается наших отношений с Машей, то у нас все хорошо. Я считаю, что бог мне послал ее за мои грехи. Это шутка, конечно. Отношения у нас хорошие. И чем больше грязи выливают на Марию, тем крепче становятся наши чувства и отношения», — рассказал о жизни с певицей Захаров в интервью изданию «Собеседник».

Фото: Global Look press

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