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Муж Маргариты Грачевой откровенно рассказал об отношении к ее экс-мужу преступнику и его детям

В 2019 году Маргарита, лишившаяся кистей рук из-за ссоры с бывшим супругом, и Максим Андрющенко поженились. У пары родился сын Ярослав, который стал первым ребенком для Максима и третьим для Маргариты. Молодой отец признался, как ему дается воспитание сразу троих детей и хотел бы он пообщаться с экс-супругом жены.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: @margoritka1211/Instagram

Во время знакомства с Маргаритой Максим не знал какой ужас ей пришлось пережить в первом браке. После того как ему стали известны подробности ее истории, Андрющенко не намерен даже близко подходить к обидчику жены.

«Как отношусь к этому человеку? Абсолютно никак! Думаю, он не достоин того, чтобы о нем говорили. У нас не будет личной встречи», — рассказал муж Грачевой «СтарХиту».

Маргарита Грачева с мужем Максимом

Двое сыновей Маргариты прекрасно ладят с новым папой и считают его своей семьей. Максим в свою очередь воспитывает мальчиков, как родных.

«Первые часы они вообще не отрывались от моих татуировок, а через пару дней мы сходили в баньку с супругом мамы Риты и детьми, и после этого они как-то сильно полюбили меня. А с Ритой мы сошлись характерами. Она крайне адекватная в вопросах семьи и личных отношения, и меня это привлекло. Но что лукавить?! Любой мужчина, который видит девушку, обращает внимание, в первую очередь, на внешность. А Маргарита красивая», — вспоминает Андрющенко.

Фото и видео: Instagram