Муж Маргариты Грачевой откровенно рассказал об отношении к ее экс-мужу преступнику и его детям

Во время знакомства с Маргаритой Максим не знал какой ужас ей пришлось пережить в первом браке. После того как ему стали известны подробности ее истории, Андрющенко не намерен даже близко подходить к обидчику жены.

«Как отношусь к этому человеку? Абсолютно никак! Думаю, он не достоин того, чтобы о нем говорили. У нас не будет личной встречи», — рассказал муж Грачевой «СтарХиту».