Муж Маргариты Грачевой откровенно рассказал об отношении к ее экс-мужу преступнику и его детям
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Фото: @margoritka1211/Instagram
Во время знакомства с Маргаритой Максим не знал какой ужас ей пришлось пережить в первом браке. После того как ему стали известны подробности ее истории, Андрющенко не намерен даже близко подходить к обидчику жены.
«Как отношусь к этому человеку? Абсолютно никак! Думаю, он не достоин того, чтобы о нем говорили. У нас не будет личной встречи», — рассказал муж Грачевой «СтарХиту».
Двое сыновей Маргариты прекрасно ладят с новым папой и считают его своей семьей. Максим в свою очередь воспитывает мальчиков, как родных.
«Первые часы они вообще не отрывались от моих татуировок, а через пару дней мы сходили в баньку с супругом мамы Риты и детьми, и после этого они как-то сильно полюбили меня. А с Ритой мы сошлись характерами. Она крайне адекватная в вопросах семьи и личных отношения, и меня это привлекло. Но что лукавить?! Любой мужчина, который видит девушку, обращает внимание, в первую очередь, на внешность. А Маргарита красивая», — вспоминает Андрющенко.
Фото и видео: Instagram