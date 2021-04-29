Муж Любови Успенской хочет отсудить у нее загородный дом

Недавно стало известно, что Плаксин хочет отсудить часть имущества звезды. «Александр претендует в первую очередь на загородный дом Успенской. По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей», — уточнил источник, близкий к певице. Как пишет «Собеседник», Успенская, в свою очередь, шокирована требованиями Александра.

Ранее Любовь Успенская заявляла, что именно из-за Александра начались проблемы с их единственной дочерью Татьяной: «Он настоял на том, чтобы у нее была карточка, как и у нас. Она всегда жила в тепличных условиях и не знала счет деньгам. После того, как Таня уехала учиться в США, все пошло кувырком». Певица отмечала, что потакание мужа всем прихотям дочери испортило Татьяну — девушка начала употреблять запрещенные вещества.