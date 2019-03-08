Муж Ксении Бородиной трогательно поздравил ее с двойным праздником: «Каждый день вижу красивую женщину с душой маленькой девочки»

Ксении Бородиной повезло родиться именно 8 марта — в этот день она получает поздравления и подарки в двойном объеме. Супруг бессменной ведущей «Дома-2» Курбан Омаров, разумеется, не остался в стороне и написал очень нежное поздравление возлюбленной в Instagram.
«Вот так быстро проходят дни, а мы все так же вместе все так же рядом моя дорогая. Каждый день смотрю на тебя и вижу красивую женщину с душой маленькой девочки. Многое с тобой нам пришлось пережить. Я познал тебя и в горе и в радости. В трудную минуту мы всегда были вместе. Так было, так есть, так будет и впредь. А ты лети высоко как умеешь, твой полет прекрасен. С днем рождения моя любимая!» — высказал свои чувства к жене бизнесмен (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Накануне дня рождения Ксения тоже рассказала, что ощущает: «Каждый год я себе говорю только одно, все только начинается и проживаю его с большим удовольствием и на все 100!!! Главное ребята душой не стареть))) сначала в детстве я обижалась сильно, что никто не верил, что мне 18 лет, все давали 14-15 максимум))) а теперь я радуюсь этому». Разумеется, поклонники присоединились к поздравлениям и осыпали теледиву комплиментами и теплыми пожеланиями.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram