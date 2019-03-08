Муж Ксении Бородиной трогательно поздравил ее с двойным праздником: «Каждый день вижу красивую женщину с душой маленькой девочки»

Ксении Бородиной повезло родиться именно 8 марта — в этот день она получает поздравления и подарки в двойном объеме. Супруг бессменной ведущей «Дома-2» Курбан Омаров, разумеется, не остался в стороне и написал очень нежное поздравление возлюбленной в Instagram.

«Вот так быстро проходят дни, а мы все так же вместе все так же рядом моя дорогая. Каждый день смотрю на тебя и вижу красивую женщину с душой маленькой девочки. Многое с тобой нам пришлось пережить. Я познал тебя и в горе и в радости. В трудную минуту мы всегда были вместе. Так было, так есть, так будет и впредь. А ты лети высоко как умеешь, твой полет прекрасен. С днем рождения моя любимая!» — высказал свои чувства к жене бизнесмен (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).