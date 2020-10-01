Муж Ксении Бородиной рассказал «Алене, блин» об изменах и украденной первой жене
Фото: Скриншот YouTube «Алена, блин»
Курбан Омаров, возлюбленный Ксении Бородиной, в интервью у «Алены, блин» рассказал о личной жизни, женщинах и изменах.
Омаров рассказал, что первой его женой была вовсе не мать его сына Омара, а девушка, на которой он женился еще в юности. По собственному признанию, он украл ее из города, но продержался всего полгода. Жена от него ушла – причиной стали его постоянные загулы и частые измены. Он признается, что злоупотреблял алкоголем и слишком увлекался тусовками.
После этого у него была еще одна возлюбленная, гражданская жена, которая родила ему сына. С Аллой они тоже расстались – по тем же причинам. Сам Омаров говорит, что сожалеет о том, что проводил дома, с семьей, так мало времени. Он не ценил семью и даже считал, что она ему не нужна – в конце концов, есть уборщицы и домработницы, которые могут обеспечить весь быт. Перед Аллой он извинился в своей книге, которая вышла в прошлом году.
То, насколько бесценна семья, он понял уже в браке с Ксенией Бородиной. О своей жене он отзывается с большой теплотой.
У бизнесмена были и другие романы – например, с сербской моделью Сорайей Вучелич.
«Когда мне Ксюха ее показала, я заикался два дня. Она ко мне пришла с новостью, сказала: «У тебя что, вкусы поменялись? Что мне теперь, так надо выглядеть?!»», – рассказывает Омаров.
Свою жену он любит, ценит, но побаивается – признается, что Бородина очень ценит свою репутацию и не позволяет ее испортить. Он старается ее не провоцировать. Добавляет, что во время кризиса, когда они чуть не развелись, жену просто-напросто накрутили.
Фото и видео: Instagram Курбана Омарова и Ксении Бородиной
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