Муж Ксении Бородиной рассказал «Алене, блин» об изменах и украденной первой жене

Курбан Омаров, возлюбленный Ксении Бородиной, в интервью у «Алены, блин» рассказал о личной жизни, женщинах и изменах.

Омаров рассказал, что первой его женой была вовсе не мать его сына Омара, а девушка, на которой он женился еще в юности. По собственному признанию, он украл ее из города, но продержался всего полгода. Жена от него ушла – причиной стали его постоянные загулы и частые измены. Он признается, что злоупотреблял алкоголем и слишком увлекался тусовками.

После этого у него была еще одна возлюбленная, гражданская жена, которая родила ему сына. С Аллой они тоже расстались – по тем же причинам. Сам Омаров говорит, что сожалеет о том, что проводил дома, с семьей, так мало времени. Он не ценил семью и даже считал, что она ему не нужна – в конце концов, есть уборщицы и домработницы, которые могут обеспечить весь быт. Перед Аллой он извинился в своей книге, которая вышла в прошлом году.