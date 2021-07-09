Муж Ксении Бородиной прокомментировал развод: «Большинство жен портят отношения с мужьями»
Курбан Омаров в комментариях намекнул на возможную причину разлада в отношениях между ним и Ксенией Бородиной.
Еще до того, как телеведущая подала на развод, ходили слухи о том, что Курбан Омаров встречается с девушками, среди которых много участниц «Дома-2».
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: @zimamoscow
Отрицать это Омаров не стал, но отметил, что об изменах речи не идет — все встречи носили сугубо деловой характер.
Кроме того, в комментариях в Instagram он отметил одну из причин, которая могла омрачить их отношения.
«Жаль, что большинство жен портят отношения с мужьями мыслями об измене. Если каждый день искать волос в борще, однажды вы его найдете», — написал Омаров.
Так, на днях Ксения подала заявление на расторжение брака. При этом пара воспитывала троих детей — сына Омарова от первого брака, дочь Марусю от первого брака Ксении и общую дочь — Теону.
Стоит отметить, что печали в блоге Ксении пока не наблюдается — она, как и раньше, делает посты, выкладывает букеты от неизвестного мужчины и даже отправилась отдыхать.
Фото: Instagr Курбана Омарова
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