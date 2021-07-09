Муж Ксении Бородиной прокомментировал развод: «Большинство жен портят отношения с мужьями»

«Жаль, что большинство жен портят отношения с мужьями мыслями об измене. Если каждый день искать волос в борще, однажды вы его найдете», — написал Омаров.

Так, на днях Ксения подала заявление на расторжение брака. При этом пара воспитывала троих детей — сына Омарова от первого брака, дочь Марусю от первого брака Ксении и общую дочь — Теону.

Стоит отметить, что печали в блоге Ксении пока не наблюдается — она, как и раньше, делает посты, выкладывает букеты от неизвестного мужчины и даже отправилась отдыхать.