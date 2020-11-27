Муж Ксении Бородиной показал старые фото дочки Теоны: «Как быстро летит время»

Курбан Омаров в своем блоге показал, какой была их с Ксенией Бородиной дочка Теона год назад. По мнению его подписчиков, девочка изменилась.

«Всего год назад...», – пишет Омаров.

Читатели его Instagram, которые обожают малышку-Теону, восхищаются девочкой:

«Папина дочь», «Как быстро летит время», «Папина доча красотуля и вся семья красотули», «Последняя фотка очень крутая!», «Так выросла за этот год», «Красотка. Ждём Вас в гости», «Такая красавица», «Хорошая девчушечка», «Кулемочка сладкая», «Какие же глаза божественные у вашей дочери, прямо утопаешь в них. Красотка!!!», «Копия Бородина, только глаза папины», «Ну зачем такая сладкая», «Ну что за глазки», «Мальвина Ксюшина», «Умничка, красотулечка!», «Ваша дочь- это пожалуй самое высшее творенье и она прекрасна», «Глазки бездна океана. Красотулька», «Самый красивый и обаятельный ребенок на свете», «Последнее фото просто великолепно, Теюшка-хохотушка», «Какая очаровательная девчушка», «Похожа одновременно и на вас, и на Ксению, очень красивая девочка», «Маленькая красавица».