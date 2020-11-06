Муж Ксении Бородиной показал, какими вопросами задается их дочь Теона
Фото: www.instagram.com/zimamoscow/?hl=ru
Теона Омарова — очень харизматичная девочка, которая благодаря папе, буквально покорила Instagram. Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров часто публикует милые видео со своей дочкой, которые обожают его подписчики.
Сегодня, рано утром, Теона задается важным вопросом:
«Однажды утром. Подняли серьезный вопрос. Почему девочкам можно ходить в штанах, а мальчикам в юбках нельзя? Ответ не был найден».
Подписчики в восторге:
«Обожаю ваши с ней беседы», «Папа не смог прошмыгнуть в трусах», «Хорошая девочка у вас, Курбан. А и в правду, почему нельзя», «Дочка клёвая, показала и сказала, как Зима проходил в трусах», «Доченька на вас сильно похожа», «Как же мило дети изображают нас», «Утренние болтушки самые милые, Тея сонная еще», «Забавная беседа вышла», «Курбан, побольше выкладывайте подобных бесед с Теюшей! Они заряжают на позитив», «Позитив с утра! Классные вы!», «Ходите, мальчики, в юбках, вам не запрещают», «Ну правда, несправедливость какая», «Как это мило и здорово», «Какая кошечка-крошечка».
Фото и видео: Instagram Курбана Омарова
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