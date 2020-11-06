Муж Ксении Бородиной показал, какими вопросами задается их дочь Теона

Теона Омарова — очень харизматичная девочка, которая благодаря папе, буквально покорила Instagram. Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров часто публикует милые видео со своей дочкой, которые обожают его подписчики.

Сегодня, рано утром, Теона задается важным вопросом:

«Однажды утром. Подняли серьезный вопрос. Почему девочкам можно ходить в штанах, а мальчикам в юбках нельзя? Ответ не был найден».