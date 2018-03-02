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Муж Эмили Ратажковски изменяет ей с известной актрисой?

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Фото из Instagram Эмили Ратажковски
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Западная пресса уверена, что отношения Эмили Ратажковски и Себастьяна Бир-Маккларда дали трещину.

Папарацци сфотографировали Себастьяна, обнимающего 26-летнюю модель и актрису Суки Уотерхаус. По слухам, пара возвращалась вместе из тренажерного зала, а после они вызвали автомобиль и уехали в неизвестном направлении. СМИ отмечают, что на безымянном пальце Бир-Маккларда не было обручального кольца.

Напомним, свадьба Эмили Ратажковски немало удивила общественность. Два месяца назад красотка сообщила в Instagram, что вышла замуж за своего бойфренда, с которым встречалась всего несколько недель. Даже родители Ратажковски узнали о бракосочетании лишь после того, как оно состоялось.

Фото: instagram, globallookpress

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