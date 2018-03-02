Муж Эмили Ратажковски изменяет ей с известной актрисой?

Напомним, свадьба Эмили Ратажковски немало удивила общественность. Два месяца назад красотка сообщила в Instagram, что вышла замуж за своего бойфренда, с которым встречалась всего несколько недель. Даже родители Ратажковски узнали о бракосочетании лишь после того, как оно состоялось.