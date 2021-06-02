Муж Анастасии Макеевой раскрыл, чем зарабатывает на жизнь
Отец четырех детей, который на прошлой неделе женился на Анастасии Макеевой, возмутился слухами о том, что он якобы альфонс и живет за счет своей богатой супруги, после того, как ушел от бывшей жены и детей, и, по словам Светланы, не платит детям алименты.
Сам он заявил, что якобы имеет собственный бизнес, который создал, пойдя по стопам отца. С Анастасией он при этом познакомился, делая ей ремонт загородного особняка.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @malkov_roman_mr
«Я пошел по стопам отца, который внес огромный вклад в развитие ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций) в России, так что дальше успешно развиваем сию отрасль», — написал он в своем Instagram.
Ранее сама Анастасия заявила, что сейчас он выглядит намного лучше, чем при бывшей жене.
«Вот вопрос! Что такое любовь? Я заставила мальчишек пойти в магазин и купить одежду, хоть немного и получила ответ, да мне ничего не надо… И все же посмотрите, что делает любовь с мужчиной. Мое желание о нем заботиться и его улыбка, и блеск в глазах. Если не я, то кто же? Так и будешь ходить без зубов, вечно просто бритый наголо, потому что так проще и быстрее в одной и той же майке. Люблю тебя, мой муж».
Фото: Instagram
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