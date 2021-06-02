Муж Анастасии Макеевой раскрыл, чем зарабатывает на жизнь

Отец четырех детей, который на прошлой неделе женился на Анастасии Макеевой, возмутился слухами о том, что он якобы альфонс и живет за счет своей богатой супруги, после того, как ушел от бывшей жены и детей, и, по словам Светланы, не платит детям алименты.

Сам он заявил, что якобы имеет собственный бизнес, который создал, пойдя по стопам отца. С Анастасией он при этом познакомился, делая ей ремонт загородного особняка.