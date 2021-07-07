Муж Анастасии Макеевой объяснил, почему бросил жену с детьми ради актрисы

Роман Мальков недавно женился на известной актрисе Анастасии Макеевой, однако за плечами у него еще один брак и четверо детей. По словам бывшей жены, он изменил ей и бросил с детьми, которым не платит алименты.

Сам Роман утверждает, что все совсем не так.

В шоу «Судьба человека» он заявил, что отношений с женой не было уже давно. Он жил со Светланой по инерции, и никакой искры к ней у него не было.