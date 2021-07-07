Муж Анастасии Макеевой объяснил, почему бросил жену с детьми ради актрисы
Роман Мальков недавно женился на известной актрисе Анастасии Макеевой, однако за плечами у него еще один брак и четверо детей. По словам бывшей жены, он изменил ей и бросил с детьми, которым не платит алименты.
Сам Роман утверждает, что все совсем не так.
В шоу «Судьба человека» он заявил, что отношений с женой не было уже давно. Он жил со Светланой по инерции, и никакой искры к ней у него не было.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @malkov_roman_mr
«Был штамп в паспорте, но отношений уже долгое время не было, поэтому Настя не является катализатором или человеком, который увел из семьи, нет, конечно, это абсолютная ложь», — заявил он.
По его словам, сделать это хотелось уже давно.
«Ты это делаешь, потому что кто-то хочет, а не ты. То есть ты вроде как выполняешь какие-то функции, но непонятно для чего», — рассказывал он про свою семейную жизнь.
Кроме того, он отмечал, что его жена сама хотела развестись, снимала кольцо и говорила об этом его родителям.
«Еще в 2019 году Светлана писала моим родителям, что она со мной разводится».
К слову, родители Романа это подтверждали, заявляя, что с Анастасией он стал намного счастливее.
Фото: Instagram Анастасии Макеевой, Романа Малькова
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