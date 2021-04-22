Муж Алексы покрестил сына от бывшей жены, которую бросил ради певицы
Фото: Global Look Press
Муж Алексы, Вячеслав Дайчев, покрестил своего сына от бывшей супруги, Александры Сивковой.
От Саши он ушел к Алексе, когда девушка была на последних месяцах беременности. Несмотря на обиду, Сивкова решила сохранить с бывшим теплые отношения ради их общего сына Тимура.
Накануне пара вместе крестила ребенка в кругу близких друзей и родственников.
«Крещение. Как же согревают эти фотографии и полностью окунают в один из самых прекрасных дней. В этот день для Тимура собрались самые близкие друзья и родные! И я боюсь, что одним постом не обойдусь», — написала в своем личном блоге Александра Сивкова.
Дайчев стал отцом во второй раз 16 апреля — Алекса родила ему дочь, которую назвали Адрианой. Сейчас Алекса уже вернулась домой из роддома вместе с новорожденной малышкой. Ее супруг был рядом с женой во время родов.
Молодая мама наслаждается новой ролью, написав в своем личном блоге, что с момента ее рождения их дом «еще больше наполнен смыслом», и опубликовала нежные фото с дочерью.
Фото: Instagram Алексы, Вячеслава Дайчева, Александры Сивковой, Global Look Press
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