Муж Алексы покрестил сына от бывшей жены, которую бросил ради певицы

Муж Алексы, Вячеслав Дайчев, покрестил своего сына от бывшей супруги, Александры Сивковой.

От Саши он ушел к Алексе, когда девушка была на последних месяцах беременности. Несмотря на обиду, Сивкова решила сохранить с бывшим теплые отношения ради их общего сына Тимура.

Накануне пара вместе крестила ребенка в кругу близких друзей и родственников.

«Крещение. Как же согревают эти фотографии и полностью окунают в один из самых прекрасных дней. В этот день для Тимура собрались самые близкие друзья и родные! И я боюсь, что одним постом не обойдусь», — написала в своем личном блоге Александра Сивкова.