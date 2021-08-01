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Муж актрисы из «Великолепного века» Пелин Карахан может сесть в тюрьму на 18 лет

Супруга турецкой артистки обвиняют в мошенничестве с налогами. Сам мужчина свою вину полностью отрицает.
Муж актрисы из «Великолепного века» Пелин Карахан может сесть в тюрьму на 18 лет

37-летнего Бедри Гюнтая, супруга Пелин Карахан, подозревают в преступлении. Инцидент произошел в 2019 году, когда компания бизнесмена Yenigün Cleaning and Service, как сообщает следствие, подделала экспортные декларации. Благодаря им компания якобы смогла получить возмещение НДС в размере 3,7 млн лир за крупную партию парфюма, ввезенную в Турцию.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пелин Карахан

Фото: @pelinkarahan/Instagram

Только, как оказалось позднее, никаких духов Yenigün Cleaning and Service не ввезла.

Пелин Карахан — Михримах Султан, «Великолепный век»

По мнению следствия, предприятие бизнесмена специально подделали декларации, ради выплаты.

Мужчина полностью отрицает свою вину. «Как компания, мы оскорблены. У нас не было никаких экспортных операций на таможне Амбарлы в 2019 году! Выставленные счета-фактуры не включены в мои бухгалтерские записи. Как компания, где работает более 4000 человек и которая выставляет счета на сумму около 20 миллионов турецких лир каждый месяц, для нас нелогично браться за такую ​​работу», — рассказал супруг актрисы.

Помимо него, в мошенничестве обвиняются еще шесть человек.

Напомним, что 36-летняя турецкая актриса Пелин Карахан и 37-летний Бедри Гюнтай поженились в 2014 году. Пара воспитывает двоих сыновей Али и Кана.

Фото и видео: Instagram

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