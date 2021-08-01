Муж актрисы из «Великолепного века» Пелин Карахан может сесть в тюрьму на 18 лет

По мнению следствия, предприятие бизнесмена специально подделали декларации, ради выплаты.

Мужчина полностью отрицает свою вину. «Как компания, мы оскорблены. У нас не было никаких экспортных операций на таможне Амбарлы в 2019 году! Выставленные счета-фактуры не включены в мои бухгалтерские записи. Как компания, где работает более 4000 человек и которая выставляет счета на сумму около 20 миллионов турецких лир каждый месяц, для нас нелогично браться за такую ​​работу», — рассказал супруг актрисы.

Помимо него, в мошенничестве обвиняются еще шесть человек.

Напомним, что 36-летняя турецкая актриса Пелин Карахан и 37-летний Бедри Гюнтай поженились в 2014 году. Пара воспитывает двоих сыновей Али и Кана.