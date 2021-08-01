Муж актрисы из «Великолепного века» Пелин Карахан может сесть в тюрьму на 18 лет
37-летнего Бедри Гюнтая, супруга Пелин Карахан, подозревают в преступлении. Инцидент произошел в 2019 году, когда компания бизнесмена Yenigün Cleaning and Service, как сообщает следствие, подделала экспортные декларации. Благодаря им компания якобы смогла получить возмещение НДС в размере 3,7 млн лир за крупную партию парфюма, ввезенную в Турцию.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @pelinkarahan/Instagram
Только, как оказалось позднее, никаких духов Yenigün Cleaning and Service не ввезла.
По мнению следствия, предприятие бизнесмена специально подделали декларации, ради выплаты.
Мужчина полностью отрицает свою вину. «Как компания, мы оскорблены. У нас не было никаких экспортных операций на таможне Амбарлы в 2019 году! Выставленные счета-фактуры не включены в мои бухгалтерские записи. Как компания, где работает более 4000 человек и которая выставляет счета на сумму около 20 миллионов турецких лир каждый месяц, для нас нелогично браться за такую работу», — рассказал супруг актрисы.
Помимо него, в мошенничестве обвиняются еще шесть человек.
Напомним, что 36-летняя турецкая актриса Пелин Карахан и 37-летний Бедри Гюнтай поженились в 2014 году. Пара воспитывает двоих сыновей Али и Кана.
Фото и видео: Instagram
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